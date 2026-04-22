Колокольцев почтил память советских воинов, освобождавших Корею - РИА Новости, 22.04.2026
16:02 22.04.2026
Колокольцев почтил память советских воинов, освободивших Корею от Японии

Многотысячный митинг населения Пхеньяна, собравшегося на городском вокзале для проводов частей Советской Армии, участвовавших в освобождении Кореи от японской императорской армии.. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МВД России Владимир Колокольцев почтил память советских воинов, погибших при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны.
  • У подножия горы Моранбон на Советском мемориальном кладбище захоронены 484 солдата и офицера.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе визита в Пхеньян почтил память советских воинов, погибших при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе визита в столицу Корейской Народно-Демократической Республики город Пхеньян почтил память советских воинов, погибших при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Волк добавила, что у подножия горы Моранбон на Советском мемориальном кладбище захоронены 484 солдата и офицера. В честь их подвига воздвигнут Монумент Освобождения.
