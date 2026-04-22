Колокольцев почтил память советских воинов, освобождавших Корею

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе визита в Пхеньян почтил память советских воинов, погибших при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе визита в столицу Корейской Народно-Демократической Республики город Пхеньян почтил память советских воинов, погибших при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Волк добавила, что у подножия горы Моранбон на Советском мемориальном кладбище захоронены 484 солдата и офицера. В честь их подвига воздвигнут Монумент Освобождения.
