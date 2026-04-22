Конкурс на грант главы для НКО стартовал в Сургутском районе

СУРГУТ, 22 апр – РИА Новости. Конкурс на грант главы для некоммерческих организаций стартовал в Сургутском районе Югры с фондом в 12 миллионов рублей, гранты будут выдаваться на реализацию социальных проектов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"Стартовал ежегодный конкурс "Грант главы Сургутского района". Общий фонд поддержки в этом году увеличен до 12 миллионов рублей, что на 2 миллиона рублей больше, чем в прошлом. Некоммерческие организации, работающие на территории Сургутского района, могут получить на реализацию своих социально значимых проектов до 5 миллионов рублей из местного бюджета. Обязательное условие участия – регистрация НКО на "Госуслугах", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.

По словам главы муниципалитета, конкурс охватывает 11 направлений, включая креативные индустрии, туризм, здоровый образ жизни, патриотическое воспитание, благотворительность, поддержку молодёжи и коренных народов Севера и другие социальные направления. Заявки принимаются до 15 мая на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки, а итоги конкурса будут подведены в июне. Реализация проектов-победителей запланирована в период с 1 июля по 31 декабря 2026 года.