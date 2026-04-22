РЭЦ и Москва провели конференцию "Индия: территория бизнес-возможностей"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) и правительство Москвы провели первую онлайн-конференцию "Индия: территория бизнес-возможностей", информирует РЭЦ.

"Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) совместно с правительством Москвы провел первую страновую онлайн-конференцию "Индия: территория бизнес-возможностей". Спикерами выступили 20 опытных экспертов по стране и внешнеэкономической деятельности", - говорится в пресс-релизе.

Специальным гостем конференции стал Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Индии Денис Алипов. Всестороннюю поддержку мероприятию оказал генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджай Сахай.

"Цель нашей онлайн‑конференции "Индия: территория бизнес‑возможностей", организованной совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, - помочь российским компаниям выйти на индийский рынок и заключить первые контракты. Мы создали площадку, где участники получили полное представление о реальном потенциале Индии, разобрали ключевые ниши для экспорта и импорта, изучили механизмы работы с партнёрами, требования рынка и многое другое", - отметила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.

"Десять специальных сессий и 20 экспертов, более 550 российских компаний из Москвы и со всех регионов России подтвердили: интерес к сотрудничеству огромен. Наша совместная задача - превратить знания в контракты!", - добавила она.

"Взаимоотношения с Индией традиционно основаны на доверии и уважении взаимных интересов, и мы видим положительную динамику: за 2025 год объем несырьевого неэнергетического экспорта из столицы в Индию увеличился более чем на девяносто процентов по сравнению с предыдущим годом. Правительство Москвы комплексно поддерживает экспортно ориентированные компании на всех этапах организации поставок на индийский рынок - от обучения до финансовой поддержки", - подчеркнула руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

"Уверена, что сегодняшнее мероприятие станет еще одним шагом к укреплению дружественных отношений с Индией в торгово-экономической сфере", - также отметила она.

Группа РЭЦ поддерживает экспортеров на всех этапах экспортного цикла – от идеи, выбора ниши и рынка и поиска первых покупателей до организации логистики, кредитования и страхования поставок. Представительство РЭЦ работает в Мумбаи с 2018 года. По итогам прошлого года, благодаря усилиям РЭЦ более 1200 российских компаний получили комплексную поддержку на индийском направлении, а сумма поддержанного экспорта превысила 120 миллиардов рублей.

Инструменты поддержки РЭЦ включают финансовые и нефинансовые меры: от поиска надежных партнеров и аналитики до участия в деловых миссиях и международных выставках, и заключения контрактов. Ключевыми отраслями традиционно выступают агропромышленный комплекс, машиностроение, химическая отрасль и лесопереработка.