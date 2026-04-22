12:49 22.04.2026
Компенсация части затрат хозяйствам в Забайкальском крае выросла

Хозяйствам Забайкалья увеличили поддержку на возмещение части затрат на 40%

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Уборка рапса на сельскохозяйственных полях в Чернышевском районе Забайкалья
Уборка рапса на сельскохозяйственных полях в Чернышевском районе Забайкалья
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Размер поддержки на возмещение части затрат на уплату страховых премий в отрасли растениеводства увеличили на 40% в Забайкалье в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Страхование посевов сельскохозяйственных культур является одним из основных критериев для получения господдержки. В этом году на компенсацию затрат, связанных с уплатой хозяйствами страховых премий, предусмотрены средства федерального и краевого бюджетов на общую сумму 25,5 миллиона рублей. Это почти на 40% выше уровня финансирования прошлого года", — отметила министр сельского хозяйства региона Альбина Корешкова, ее слова приводит пресс-служба.
Так, сельхозпредприятиям и фермерам Забайкалья в 2026 году предстоит застраховать посевы сельскохозяйственных культур на площади 112 тысяч гектаров, что на 10% выше прошлогоднего показателя.
Корешкова пояснила, что страхование посевов стоит на особом контроле Минсельхоза России, так как Забайкальский край входит в список регионов с часто повторяющимися чрезвычайными ситуациями. В связи с этим, у аграриев сложилось понимание, что агрострахование позволяет снизить риски в ведении сельскохозяйственного производства.
 
