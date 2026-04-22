Итальянский эксперт рассказал, как развивать вкусовое восприятие кофе - РИА Новости, 22.04.2026
05:29 22.04.2026 (обновлено: 09:36 22.04.2026)
Чашка кофе. Архивное фото
РИМ, 22 апр – РИА Новости. Итальянский эксперт, профессиональный консультант и дегустатор кофе Андрей Година рассказал РИА Новости, как лучше разбираться в кофе и развивать вкусовое восприятие напитка.
По его словам, ключевую роль в качестве кофе играет сырье: обжаренные кофейные зёрна.
"Как и в любом рецепте, все начинается с ингредиентов. Это база, которая формирует итоговое качество продукта", - отметил специалист.
Не менее значимым фактором является степень обжарки. По словам Годины, светлая обжарка придаёт кофе более высокую кислотность, легкость и менее выраженную горечь, тогда как темная делает напиток более насыщенным, горьким и плотным по телу.
"Это часто недооценивают. Выбор степени обжарки должен соответствовать ожидаемым вкусовым характеристикам", - подчеркнул собеседник агентства.
Для развития вкусового восприятия он рекомендует обучение у специалистов, а также регулярную практику дегустации с использованием "колеса ароматов".
По словам Годины, важно не только пробовать разные сорта кофе, но и отдельно изучать каждую ноту. Например, если в кофе присутствуют темный шоколад или бергамот, стоит попробовать эти продукты отдельно и запомнить их вкус, пояснил эксперт.
"Эспрессо может содержать до 1500 ароматических соединений. Это больше, чем в хорошем вине, где их 700–800. Главное - научиться распознавать ароматы", - заключил Година, автор книг о кофе и путеводителей по кофейням в Италии.
