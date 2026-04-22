Эксперт рассказал, в чем необходимо смачивать клубнику перед употреблением

ТАШКЕНТ, 22 апр – РИА Новости. Употребление немытой клубники может привести к пищевым отравлениям, но одного промывания водой недостаточно, ягоду необходимо еще подержать в растворе с добавлением уксуса или соды, рассказал РИА Новости специалист комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Дильшод Ахроров.

В середине апреля в Узбекистане начинается сезон клубники, ягоды созревают в южных районах страны. Первая клубника появилась и на рынках Ташкента , цены в зависимости от размера ягод в диапазоне от 70 тысяч до 350 тысяч сумов (440-2200 рублей) за килограмм.

"Употребление немытой клубники может привести к пищевым отравлениям, кишечным инфекциям, аллергическим реакциям, а также заражению паразитами. Но промыть только обычной водой может быть недостаточно", - сказал Ахроров, давая оценку рискам употребления появившейся ягоды.

По его совету, после ополаскивания водой ягоды необходимо 10-15 минут подержать в растворе с добавлением уксуса или соды из расчета одна столовая ложка на литр воды, после чего снова промыть водой.