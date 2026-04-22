Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, в чем необходимо смачивать клубнику перед употреблением - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 22.04.2026
Эксперт рассказал, в чем необходимо смачивать клубнику перед употреблением

Ахроров: клубнику перед едой надо подержать в растворе с уксусом или содой

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкКлубника
Клубника - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Клубника . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Употребление немытой клубники может привести к пищевым отравлениям, кишечным инфекциям, аллергическим реакциям и заражению паразитами.
  • По совету специалиста СЭС Дильшода Ахророва, после ополаскивания водой клубнику следует 10–15 минут подержать в растворе с добавлением уксуса или соды (одна столовая ложка на литр воды), после чего снова промыть водой.
ТАШКЕНТ, 22 апр – РИА Новости. Употребление немытой клубники может привести к пищевым отравлениям, но одного промывания водой недостаточно, ягоду необходимо еще подержать в растворе с добавлением уксуса или соды, рассказал РИА Новости специалист комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Дильшод Ахроров.
В середине апреля в Узбекистане начинается сезон клубники, ягоды созревают в южных районах страны. Первая клубника появилась и на рынках Ташкента, цены в зависимости от размера ягод в диапазоне от 70 тысяч до 350 тысяч сумов (440-2200 рублей) за килограмм.
Торт с клубникой - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Врач предупредила об опасности десертов с клубникой
6 марта, 12:44
"Употребление немытой клубники может привести к пищевым отравлениям, кишечным инфекциям, аллергическим реакциям, а также заражению паразитами. Но промыть только обычной водой может быть недостаточно", - сказал Ахроров, давая оценку рискам употребления появившейся ягоды.
По его совету, после ополаскивания водой ягоды необходимо 10-15 минут подержать в растворе с добавлением уксуса или соды из расчета одна столовая ложка на литр воды, после чего снова промыть водой.
Сода обладает очищающими свойствами, это помогает удалить с клубники загрязнения, которые не смываются обычной водой, уточнил Ахроров. "Во время выращивания и перевозки клубника находится в контакте с пестицидами, удобрениями, пылью и микроорганизмами. Из-за мягкой и пористой структуры клубника легко накапливает загрязнения", - добавил специалист СЭС.
Семья за обедом - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Специалист по питанию назвала лучшее время для ужина
20 апреля, 08:49
 
Здоровье - ОбществоТашкентУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала