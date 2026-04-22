"Пропуск Парижа расстраивает": Клепикова высказалась о России на Олимпиадах

"Ну, конечно, расстраивает, что мы не поехали в Париж. Но в то же время мне приятно за ребят, которые поехали в Милан. И надеюсь, в дальнейшем у нас все наладится и мы все будем выступать на Олимпиаде", - сказала Клепикова.

"Очень приятно быть в номинации Forbes "30 до 30" среди таких именитых спортсменов, за которыми я слежу. Поэтому попасть туда мне уже очень приятно, радостно, и это дает мотивацию работать дальше, стремиться. Мне очень приятно быть в этом списке с Ангелиной Мельниковой. Я за ней слежу. Мы обе из Воронежа. Я за ней следила и на Олимпиаде, и на чемпионате мира. Также я смотрела зимнюю Олимпиаду, следила за Петром Гуменником и за лыжником Никитой Филипповым. Поэтому быть в одном списке с ними для меня очень престижно", - сказала Клепикова.