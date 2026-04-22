"Пропуск Парижа расстраивает": Клепикова высказалась о России на Олимпиадах - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
19:15 22.04.2026
"Пропуск Парижа расстраивает": Клепикова высказалась о России на Олимпиадах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дарья Клепикова заявила, что ее расстраивает пропуск Игр в Париже.
  • Клепикова рада за российских спортсменов, которые участвовали в Олимпиаде в Милане под нейтральным флагом.
  • Дарья Клепикова вошла в номинацию рейтинга топ-30 перспективных россиян по версии Forbes.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова заявила РИА Новости, что с радостью следила за выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Милане, но призналась, что ее расстраивает пропуск Игр в Париже.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в зимних Играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо под нейтральным флагом 13 российских спортсменов.
«
"Ну, конечно, расстраивает, что мы не поехали в Париж. Но в то же время мне приятно за ребят, которые поехали в Милан. И надеюсь, в дальнейшем у нас все наладится и мы все будем выступать на Олимпиаде", - сказала Клепикова.
Ранее Клепикова вошла в номинацию рейтинга топ-30 перспективных россиян по версии Forbes. Издание опубликовало список из 100 номинантов на попадание в рейтинг.
"Очень приятно быть в номинации Forbes "30 до 30" среди таких именитых спортсменов, за которыми я слежу. Поэтому попасть туда мне уже очень приятно, радостно, и это дает мотивацию работать дальше, стремиться. Мне очень приятно быть в этом списке с Ангелиной Мельниковой. Я за ней слежу. Мы обе из Воронежа. Я за ней следила и на Олимпиаде, и на чемпионате мира. Также я смотрела зимнюю Олимпиаду, следила за Петром Гуменником и за лыжником Никитой Филипповым. Поэтому быть в одном списке с ними для меня очень престижно", - сказала Клепикова.
