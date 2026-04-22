Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе экс-главу Демпартии Плахотнюка осудили на 19 лет - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 22.04.2026 (обновлено: 17:18 22.04.2026)
В Кишиневе экс-главу Демпартии Плахотнюка осудили на 19 лет

© REUTERS / Vladislav CuliomzaСудья зачитывает вердикт по делу Владимира Плахотнюка. 22 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Кишиневе приговорил бывшего лидера Демократической партии, молдавского олигарха Владимира Плахотнюка к 19 годам лишения свободы по делу о хищении миллиарда долларов из банковской системы страны.
КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. В Кишиневе вынесли приговор бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, олигарху Владимиру Плахотнюку по делу о хищении миллиарда долларов из банковской системы.
"Суд постановил: признать Плахотнюка Владимира Георгиевича виновным. Приговорить его совокупно к 19 годам лишения свободы", — гласит решение суда.
Обвинение требовало для олигарха 25 лет тюрьмы. Защита назвала приговор нелегальным и заявила, что оспорит его в Апелляционной палате Кишинева.
Плахотнюк — бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по делу о покушении на убийство и объявил в международный розыск. В феврале 2019-го российское МВД заявило о разоблачении международной банды, которая вывела за рубеж 37 миллиардов рублей. Ее организаторами были Плахотнюк и Вячеслав Платон. Кроме того, Плахотнюк причастен к выводу из России 500 миллиардов рублей, заочное обвинение по этому делу в апреле 2020-го предъявили молдавскому политику Ренато Усатому.
На родине Плахотнюка обвиняли в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении. В 2014 году стало известно, что три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью активов Молдавии, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Разразившийся вокруг этого коррупционный скандал получил название "кража века". Он спровоцировал акции протеста в Кишиневе, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которые поддерживали США и ЕС.
Прокуратура Молдавии пришла к выводу, что главным выгодополучателем этого хищения был Плахотнюк. После смены власти он бежал из страны. Кишинев настаивал на его экстрадиции на родину. В июле прошлого года Плахотнюка задержали в Греции, а в сентябре выдали молдавским властям.
В миреКишиневМолдавияРоссияВладимир ПлахотнюкРенато Усатый
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала