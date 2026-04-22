В Кишиневе экс-главу Демпартии Плахотнюка осудили на 19 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. В Кишиневе вынесли приговор бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, олигарху Владимиру Плахотнюку по делу о хищении миллиарда долларов из банковской системы.
"Суд постановил: признать Плахотнюка Владимира Георгиевича виновным. Приговорить его совокупно к 19 годам лишения свободы", — гласит решение суда.
Обвинение требовало для олигарха 25 лет тюрьмы. Защита назвала приговор нелегальным и заявила, что оспорит его в Апелляционной палате Кишинева.
Плахотнюк — бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по делу о покушении на убийство и объявил в международный розыск. В феврале 2019-го российское МВД заявило о разоблачении международной банды, которая вывела за рубеж 37 миллиардов рублей. Ее организаторами были Плахотнюк и Вячеслав Платон. Кроме того, Плахотнюк причастен к выводу из России 500 миллиардов рублей, заочное обвинение по этому делу в апреле 2020-го предъявили молдавскому политику Ренато Усатому.
На родине Плахотнюка обвиняли в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении. В 2014 году стало известно, что три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью активов Молдавии, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Разразившийся вокруг этого коррупционный скандал получил название "кража века". Он спровоцировал акции протеста в Кишиневе, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которые поддерживали США и ЕС.
Прокуратура Молдавии пришла к выводу, что главным выгодополучателем этого хищения был Плахотнюк. После смены власти он бежал из страны. Кишинев настаивал на его экстрадиции на родину. В июле прошлого года Плахотнюка задержали в Греции, а в сентябре выдали молдавским властям.