Патриарх Кирилл рассказал о нападениях на христиан в Нигерии и Сирии.

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Террористы осуществляют зверские нападения на христиан в Нигерии, в Сирии православные подвергаются давлению и насилию со стороны радикалов, рассказал в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в доме приемов МИД РФ в Москве.
"На фоне обострившихся конфликтов на Ближнем Востоке... особое беспокойство вызывает ситуация в Сирии, где православные верующие подвергаются насилию и давлению со стороны радикальных элементов", - сказал патриарх Кирилл.
Он также обратил внимание на положение православных верующих в Нигерии.
"Продолжаются зверские нападения - как звери, без всякого чувства совести, без оглядки на какую-то этику, как звериная стая, нападают - на христианские церкви в Нигерии, где совсем недавно уже верующие Африканского экзархата Русской православной церкви стали жертвами такого террора", - заключил патриарх Кирилл.
