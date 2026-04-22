Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл рассказал о нападениях на христиан в Нигерии и Сирии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:57 22.04.2026 (обновлено: 18:42 22.04.2026)
Патриарх Кирилл рассказал о нападениях на христиан в Нигерии и Сирии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи в МИД РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • В Сирии православные подвергаются насилию и давлению со стороны радикальных элементов.
  • В Нигерии продолжаются зверские нападения на христианские церкви.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Террористы осуществляют зверские нападения на христиан в Нигерии, в Сирии православные подвергаются давлению и насилию со стороны радикалов, рассказал в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в доме приемов МИД РФ в Москве.
"На фоне обострившихся конфликтов на Ближнем Востоке... особое беспокойство вызывает ситуация в Сирии, где православные верующие подвергаются насилию и давлению со стороны радикальных элементов", - сказал патриарх Кирилл.
Он также обратил внимание на положение православных верующих в Нигерии.
"Продолжаются зверские нападения - как звери, без всякого чувства совести, без оглядки на какую-то этику, как звериная стая, нападают - на христианские церкви в Нигерии, где совсем недавно уже верующие Африканского экзархата Русской православной церкви стали жертвами такого террора", - заключил патриарх Кирилл.
РелигияНигерияСирияРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала