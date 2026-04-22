Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ рассказали, боятся ли христиане числа 666
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
03:12 22.04.2026 (обновлено: 10:31 22.04.2026)
В РПЦ рассказали, боятся ли христиане числа 666

Кипшидзе: число 666 вне контекста не имеет инфернального смысла

© РИА Новости / Нина Зотина
Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число 666 вне контекста не имеет инфернального смысла и не вызывает у христиан ужаса, рассказал заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
  • Публикация числа 666 в соцсетях или его демонстрация в виде татуировки могут считаться пропагандой сатанизма*, если это число используется в соответствующем контексте.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Число 666 вне контекста не имеет инфернального смысла, не вызывает у христиан ужаса, но, когда его используют в продвижении сатанизма*, запрет его демонстрации оправдан, рассказал РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Как следует из судебных постановлений, публикация в соцсетях числа 666 или его демонстрация в виде татуировки может считаться пропагандой запрещенного и признанного экстремистским в РФ международного движения сатанизма*.
"Все зависит от контекста. Если контекстуально данное число используется как элемент продвижения человеконенавистнической идеологии сатанизма*, то запрет публичной демонстрации этого числа и соответствующие санкции имеют смысл. Само же по себе это число как порядковый номер, номер квартиры, машины, рейса - чего угодно - не имеет никакого инфернального смысла, и у любого христианина никакого сакрального ужаса не вызывает", - сказал Кипшидзе.
Верховный суд РФ признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским в июле 2025 года, его деятельность в России запрещена. Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций влечет наложение штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.
* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.
РелигияРоссияВахтанг КипшидзеМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала