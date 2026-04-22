Казахстан не получал данных о прекращении транзита нефти по "Дружбе" в ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ Казахстан не получал официальной информации от России о прекращении транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию.

По неофициальным источникам, транзит казахстанской нефти через нефтепровод "Дружба" может прекратится из-за отсутствия технической возможности у российской стороны.

АСТАНА, 22 апр - РИА Новости. Казахстан не получал официальную информацию от России о прекращении транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что Россия якобы остановит транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" с 1 мая текущего года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне указывал, что по этому вопросу не готов ответить и нужно обращаться в "соответствующие компании".

"Официальных заявлений с российской стороны пока не было. Но по неофициальным источникам мы знаем, что это правда. На май месяц у нас транзит через Атырау-Самара, далее нефтепровод "Дружба" и далее следует на завод Шведт (НПЗ в Германии - ред). У нас ноль в мае месяце", - сказал Аккенженов.

"Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Я делаю такое допущение", - добавил он.

Киев постоянно пытается нанести удары по нефтепроводам и их инфраструктуре в России. В Минобороны России указывали, что цель - дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти и нефтепродуктов европейским потребителям. А атаки на объекты нефтепроводной системы КТК в МИД России назвали "терроризмом чистой воды".

МИД Казахстана в ноябре выражал протест Украине в связи с очередной целенаправленной атакой ВСУ на инфраструктуру КТК. А в апреле премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что терпимость ЕС к атакам Украины на энергетическую инфраструктуру является "энергетическим самоубийством".

При этом Аккенженов сказал, что у Казахстана есть возможность перераспределить данные экспортные объемы по другим маршрутам, в частности по маршруту Каспийского трубопроводного консорциума, по которому ситуация стабильна в данный момент.