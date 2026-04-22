Каменский был шокирован назначением Тамбиева в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
14:11 22.04.2026 (обновлено: 14:20 22.04.2026)
Каменский был шокирован назначением Тамбиева в "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что не ожидал назначения Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо».
  • Леонид Тамбиев, бывший главный тренер «Адмирала», возглавил московский клуб, сменив Вячеслава Козлова.
  • Последним местом работы Тамбиева был петербургский СКА, а до этого он возглавлял «Адмирал» и вывел команду в плей-офф Кубка Гагарина сезона-2022/23.
‎НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил РИА Новости, что не ожидал назначения Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского "Динамо".
‎Бывший главный тренер "Адмирала" Тамбиев возглавил московский клуб, сменив Вячеслава Козлова.
‎"Сюрприз был для меня, что его (Тамбиева) поставят туда. Но он работал в КХЛ, отметился хорошей работой с "Адмиралом", выводил команду в плей-офф", – отметил Каменский.
Последним местом работы 55-летнего Тамбиева был петербургский СКА, в котором он входил в тренерский штаб Игоря Ларионова с января 2026 года.
До работы в СКА Тамбиев с ноября 2021-го по декабрь 2025 года возглавлял владивостокский "Адмирал", откуда был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23.
