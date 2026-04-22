Каменский был шокирован назначением Тамбиева в "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что не ожидал назначения Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо».
- Леонид Тамбиев, бывший главный тренер «Адмирала», возглавил московский клуб, сменив Вячеслава Козлова.
- Последним местом работы Тамбиева был петербургский СКА, а до этого он возглавлял «Адмирал» и вывел команду в плей-офф Кубка Гагарина сезона-2022/23.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил РИА Новости, что не ожидал назначения Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского "Динамо".
Бывший главный тренер "Адмирала" Тамбиев возглавил московский клуб, сменив Вячеслава Козлова.
Последним местом работы 55-летнего Тамбиева был петербургский СКА, в котором он входил в тренерский штаб Игоря Ларионова с января 2026 года.
До работы в СКА Тамбиев с ноября 2021-го по декабрь 2025 года возглавлял владивостокский "Адмирал", откуда был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23.
Фетисов назвал дату приезда Овечкина в Россию
Вчера, 10:37