Президент Израиля заявил, что мечтает подружиться с ливанцами

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в среду заявил, что мечтает о таких временах, когда он сможет сесть в машину и поехать из Израиля в Бейрут, чтобы подружиться с ливанцами и жителями этого города.