Президент Израиля заявил, что мечтает подружиться с ливанцами - РИА Новости, 22.04.2026
17:14 22.04.2026
Президент Израиля заявил, что мечтает подружиться с ливанцами

Президент Израиля Ицхак Герцог. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что мечтает о возможности поехать в Бейрут и подружиться с ливанцами.
  • Герцог выступил с призывом к странам региона присоединиться к "Авраамовым соглашениям" о нормализации отношений с Израилем.
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в среду заявил, что мечтает о таких временах, когда он сможет сесть в машину и поехать из Израиля в Бейрут, чтобы подружиться с ливанцами и жителями этого города.
"Моя мечта — это сесть в машину и поехать прямо в Бейрут, посетить этот прекрасный город, подружиться с добрыми людьми Ливана, теми, кто вместе с нами молится о лучшем будущем", - заявил Герцог на президентском приеме по случаю Дня Независимости еврейского государства.
Бойцы Хезболлы - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Хезболла" впервые с начала прекращения огня атаковала армию Израиля
21 апреля, 21:58
Выступая перед иностранными дипломатами, Герцог отметил, что хотел бы видеть больше стран региона, которые бы присоединились к "Авраамовым соглашениям" о нормализации отношений с Израилем по примеру ОАЭ и Бахрейна.
"Уже сейчас мы видим, что партнерские отношения, которые мы создали для борьбы с осью террора и экстремизма, создают возможности для формирования нового альянса в нашем регионе: альянса ответственности, прагматизма и надежды. Израиль стремится сотрудничать со всеми вами, чтобы помочь сформировать такой Ближний Восток, в котором все наши сыновья и дочери смогут унаследовать возможности, а не страх", - заявил президент Израиля иностранным дипломатам.
Ранее в апреле Израиль и Ливан начали первые за несколько десятилетий прямые переговоры о нормализации отношений. Ожидается, что контакты на уровне послов этих стран в Вашингтоне продолжатся в четверг.
Военная техника израильской армии на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Израиль ударил по поселению в Ливане, один человек погиб
Вчера, 08:56
 
