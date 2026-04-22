Президент Израиля заявил, что мечтает подружиться с ливанцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что мечтает о возможности поехать в Бейрут и подружиться с ливанцами.
- Герцог выступил с призывом к странам региона присоединиться к "Авраамовым соглашениям" о нормализации отношений с Израилем.
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в среду заявил, что мечтает о таких временах, когда он сможет сесть в машину и поехать из Израиля в Бейрут, чтобы подружиться с ливанцами и жителями этого города.
"Уже сейчас мы видим, что партнерские отношения, которые мы создали для борьбы с осью террора и экстремизма, создают возможности для формирования нового альянса в нашем регионе: альянса ответственности, прагматизма и надежды. Израиль стремится сотрудничать со всеми вами, чтобы помочь сформировать такой Ближний Восток, в котором все наши сыновья и дочери смогут унаследовать возможности, а не страх", - заявил президент Израиля иностранным дипломатам.
Ранее в апреле Израиль и Ливан начали первые за несколько десятилетий прямые переговоры о нормализации отношений. Ожидается, что контакты на уровне послов этих стран в Вашингтоне продолжатся в четверг.