В суд подана жалоба на изъятие имущества экс-замминистра обороны

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В суд подана кассационная жалоба на решения об изъятии имущества экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и его близких в доход государства, следует из данных суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки брендовых часов, а также ювелирные украшения. В том числе был изъят особняк в Чистом переулке площадью 645,5 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 136 миллионов рублей. Он оформлен на подконтрольное Иванову ООО "Дворянское гнездо".