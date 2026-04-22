01:40 22.04.2026
В суд подана жалоба на изъятие имущества экс-замминистра обороны Тимура Иванова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В суд подана кассационная жалоба на решения об изъятии имущества экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и его близких в доход государства, следует из данных суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В декабре Пресненский суд Москвы обратил по иску Генпрокуратуры в доход государства имущество Иванова, его близких и подконтрольных компаний, общая стоимость изъятого оценивалась в 1,3 миллиарда рублей.
Апелляционная инстанция Мосгорсуда в феврале при пересмотре дела вернула в собственность бывшего чиновника дом и участок в деревне Раздоры в Одинцовском районе Подмосковья.
"Зарегистрирована кассационная жалоба", - говорится в данных суда.
Дата рассмотрения пока не назначена.
В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки брендовых часов, а также ювелирные украшения. В том числе был изъят особняк в Чистом переулке площадью 645,5 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 136 миллионов рублей. Он оформлен на подконтрольное Иванову ООО "Дворянское гнездо".
При рассмотрении иска суд не стал изымать лишь Bentley бывшей жены Иванова Светланы Захаровой.
МоскваОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Тимур ИвановСветлана ЗахароваГенеральная прокуратура РФМосковский городской судBentley Motors
 
 
