После окончания СВО отношение к россиянам изменится, заявила Ишмуратова

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, заявила РИА Новости, что после окончания СВО отношение к российским спортсменам в мире кардинально изменится.
"Норвежцы ложатся костьми, чтобы нас никуда не пустить. Бороться с ними и обсуждать что-то смысла пока нет. Пока мы не победим в СВО, нас не допустят до международных соревнований. После Великой Отечественной войны все стало на свои места. Так будет и сейчас. Россия перестанет быть плохой, с нами все захотят разговаривать и даже заигрывать", - заявила собеседница агентства.
Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящее время рекомендует допускать спортсменов с российскими и белорусскими паспортами до международных турниров в нейтральном статусе. Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) неоднократно заявляли РИА Новости, что правила проведения соревнований и устав организации не предусматривают возможности участия спортсменов в нейтральном статусе.