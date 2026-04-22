После окончания СВО отношение к россиянам изменится, заявила Ишмуратова

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, заявила РИА Новости, что после окончания СВО отношение к российским спортсменам в мире кардинально изменится.