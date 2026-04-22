В Иране назвали условия открытия Ормузского пролива - РИА Новости, 22.04.2026
19:50 22.04.2026 (обновлено: 23:35 22.04.2026)
В Иране назвали условия открытия Ормузского пролива

Иран: Ормузский пролив не будет открыт, пока США нарушают перемирие

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не откроет Ормузский пролив, пока США нарушают перемирие, в том числе своей морской блокадой, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
  • Он подчеркнул, что открытие Ормузского пролива невозможно при вопиющем нарушении перемирия.
ТЕГЕРАН, 22 апр - РИА Новости. Иран не откроет Ормузский пролив, пока США нарушают перемирие, в том числе своей морской блокадой, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
"Полноценное прекращение огня тогда имеет смысл, когда оно не нарушается морской блокадой, захватом в заложники мировой экономики, и когда разжигание сионистами войны на все фронтах будет остановлено. Открытие Ормузского пролива невозможно при вопиющем нарушении перемирия", - написал председатель парламента в соцсети X.
Галибаф - главный иранский переговорщик в диалоге с США - добавил, что оппоненты Ирана не смогли достичь своих целей военной агрессией, не смогут и притеснением.
"Единственный путь - признание прав иранской нации", - подчеркнул спикер парламента.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
