В Иране назвали условия открытия Ормузского пролива

ТЕГЕРАН, 22 апр - РИА Новости. Иран не откроет Ормузский пролив, пока США нарушают перемирие, в том числе своей морской блокадой, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
"Полноценное прекращение огня тогда имеет смысл, когда оно не нарушается морской блокадой, захватом в заложники мировой экономики, и когда разжигание сионистами войны на все фронтах будет остановлено. Открытие Ормузского пролива невозможно при вопиющем нарушении перемирия", - написал председатель парламента в соцсети X.
"Единственный путь - признание прав иранской нации", - подчеркнул спикер парламента.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.