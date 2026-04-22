19:49 22.04.2026
Иран пока не принял решения об участии в переговорах с США в ближайший срок

Баннер с иранскими беспилотниками в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран пока не принял решения об участии в переговорах с США.
ТЕГЕРАН, 22 апр - РИА Новости. Иран пока не принял решения об участии в переговорах с США в ближайшее время, несмотря на заявление Вашингтона о возможности диалога в течение нескольких дней, передает агентство Tasnim.
Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post допустил, что следующий раунд переговоров с Ираном может состояться уже в ближайшие 36-72 часа на фоне продолжающейся морской блокады иранских портов.
"К настоящему моменту каких-либо изменений в планах Ирана относительно неучастия в переговорах не было. Иран к настоящему моменту не принял решения по поводу переговоров в пятницу", - сообщило агентство.
Оно также отметило, что Тегеран в настоящий момент анализирует заявление президента США о продлении перемирия.
Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранТегеран (город)Дональд ТрампСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
