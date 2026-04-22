МИД Ирана прокомментировал переговоры с США

ТЕГЕРАН, 22 апр - РИА Новости. Тегеран воспользуется дипломатическим треком для завершения конфликта с США, как только придет к выводу о его пользе для национальных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Дипломатия является инструментом обеспечения интересов и национальной безопасности. Мы предпримем шаги, как как только придем к выводу, что появилась подходящая и разумная почва использовать этот для реализации национальных интересов", - сказал Багаи, заявление которого было опубликовано МИД Ирана.