Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана прокомментировал переговоры с США
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 22.04.2026 (обновлено: 12:09 22.04.2026)
МИД Ирана прокомментировал переговоры с США

Багаи: Иран воспользуется дипломатией в конфликте с США, когда оценит ее пользу

Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран воспользуется дипломатическим треком для завершения конфликта с США, как только придет к выводу о его пользе, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи после объявления о продлении перемирия.
ТЕГЕРАН, 22 апр - РИА Новости. Тегеран воспользуется дипломатическим треком для завершения конфликта с США, как только придет к выводу о его пользе для национальных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта.
"Дипломатия является инструментом обеспечения интересов и национальной безопасности. Мы предпримем шаги, как как только придем к выводу, что появилась подходящая и разумная почва использовать этот для реализации национальных интересов", - сказал Багаи, заявление которого было опубликовано МИД Ирана.
Он также поблагодарил Пакистан за посреднические усилия для прекращения войны между Тегераном и Вашингтоном и, комментируя предложение о перемирии, добавил, что Иран следит за развитием ситуации "на земле" и в политической сфере, а вооруженные силы Ирана готовы решительно отражать любую угрозу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранСШАТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала