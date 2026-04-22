МИД Ирана прокомментировал переговоры с США

- Тегеран воспользуется дипломатическим треком для завершения конфликта с США, как только придет к выводу о его пользе, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи после объявления о продлении перемирия.
ТЕГЕРАН, 22 апр - РИА Новости. Тегеран воспользуется дипломатическим треком для завершения конфликта с США, как только придет к выводу о его пользе для национальных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта.
"Дипломатия является инструментом обеспечения интересов и национальной безопасности. Мы предпримем шаги, как как только придем к выводу, что появилась подходящая и разумная почва использовать этот для реализации национальных интересов", - сказал Багаи, заявление которого было опубликовано МИД Ирана.
Он также поблагодарил Пакистан за посреднические усилия для прекращения войны между Тегераном и Вашингтоном и, комментируя предложение о перемирии, добавил, что Иран следит за развитием ситуации "на земле" и в политической сфере, а вооруженные силы Ирана готовы решительно отражать любую угрозу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.