"Не совсем понимают". В США обратились к Ирану с предупреждением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс предупредил, что при взаимодействии с США Ирану нужно опасаться двуличия Вашингтона.
- По его словам, высокомерие Вашингтона буквально не знает границ, и нужно очень аккуратно подходить к любой сделке со Штатами.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Иранскому руководству при любом взаимодействии с США нужно опасаться двуличия Вашингтона, предупредил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"Возможно, иранцы не так хорошо знакомы с двуличием и вероломством США, как русские, которые сталкиваются с этим с 1945 года. <…> Иранцы не совсем понимают, <…> что США исповедуют такой принцип: "Либо по-нашему, либо никак, и мы вас убьем, если вам это не нравится", — заявил он.
При этом эксперт подчеркнул, что высокомерие Вашингтона буквально не знает границ, и нужно очень аккуратно подходить к любой сделке со Штатами.
"США не могут удерживать ни одну сделку дольше минуты, потому что они просто не считают нужным это делать. <…> К сожалению, такова нынешняя американская внешняя политика", — заключил Сакс.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.
Накануне Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с ИРИ до окончания переговоров. При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов.