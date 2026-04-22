18:04 22.04.2026

Beeline Cloud обеспечил инфраструктурой тестирование СУБД с 1С:ERP

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Beeline Cloud предоставил высокопроизводительную инфраструктуру для проведения масштабного нагрузочного тестирования 1С:ERP (18+) на российских системах управления базами данных (СУБД), организованного компанией "Первый Бит", офис Спортивная, сообщает пресс-служба Билайна.
Тестирование подтвердило технологический паритет отечественных решений с мировыми лидерами и возможность стабильной работы 1С:ERP на российских СУБД под нагрузкой 1 тысячи одновременных пользователей.
Нагрузочное тестирование, проведенное лабораторией высоконагруженных систем компании "Первый бит", моделировало реальные условия эксплуатации Enterprise ("Предприятие")-систем: одновременная работа 1 тысячи виртуальных пользователей, выполнение бизнес-сценариев (отгрузки, закупки, отчетность) и стресс-тестирование внешних сервисов с более 30 миллионов HTTP-запросов. Российские базы данных на PostgreSQL работали так же стабильно и быстро, как MS SQL Server 2019/2022 — а иногда даже лучше. Оценка качества (APDEX) была от 0,60 до 0,90 на уровне "хорошо".
"Результаты тестирования убедительно демонстрируют: российские СУБД достигли технологического паритета с лидерами рынка и готовы к enterprise-нагрузкам 1С:ERP. Beeline Cloud обеспечил надежную инфраструктуру для объективной оценки, подтвердив, что переход на отечественные решения технически обоснован при грамотной архитектуре и настройке. Мы видим стратегический потенциал в развитии мультиоблачных гибридных платформ для 1С-экосистемы", — прокомментировал директор регионального развития Beeline Cloud Сергей Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.
1С:ERP (1С:Enterprise Resource Planning) — планирование общеорганизационных ресурсов от компании "1С".
HTTP (HyperText Transfer Protocol) — протокол передачи гипертекста.
PostgreSQL (Post Ingres Structured Query Language) — свободная объектно-реляционная система управления базами данных с открытым исходным кодом.
MS SQL Server (Microsoft Structured Query Language Server) — система управления реляционными базами данных, разработанная корпорацией Microsoft.
APDEX (Application Performance Index) — международный стандарт измерения производительности приложений, ориентированный на удовлетворенность пользователей.
