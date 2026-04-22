"Хезболла" провела операции против ЦАХАЛ в ответ на удары по Ливану

БЕЙРУТ, 22 апр - РИА Новости. Движение "Хезболлах" провело в среду четыре боевые операции против израильской армии в ответ на нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля, следует из опубликованных пресс-службой движения четырех отчетов.

Согласно трем предыдущим заявлениям, также в среду были атакованы места скопления живой силы армии Израиля в поселениях Кантара и Байада. В том числе в Кантаре дроном-камикадзе был атакован джип с израильскими офицерами.