"Хезболла" провела операции против ЦАХАЛ в ответ на удары по Ливану

БЕЙРУТ, 22 апр - РИА Новости. Движение "Хезболлах" провело в среду четыре боевые операции против израильской армии в ответ на нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля, следует из опубликованных пресс-службой движения четырех отчетов.
Согласно трем предыдущим заявлениям, также в среду были атакованы места скопления живой силы армии Израиля в поселениях Кантара и Байада. В том числе в Кантаре дроном-камикадзе был атакован джип с израильскими офицерами.
Ранее в среду источник в ливанской службе скорой помощи сообщил РИА Новости, что израильский беспилотник нанес удары по поселению Йохмор Шкейф на юге Ливана, в результате два человека погибли и несколько получили ранения. Также в результате авиаудара по дому в деревне Тайри на юге Ливана ранения получили две ливанские журналистки, поиск одной из них продолжается. Утром в среду ливанское национальное агентство NNA передавало, что один человек погиб, двое получили ранения в результате удара израильского БПЛА по поселению Джабура на юго-востоке Ливана.
Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем официально вступил в силу 16 апреля. Израиль, согласно последнему заявлению шиитского движения "Хезболлах", нарушил его более 200 раз, применяя боевую авиацию, беспилотники и артиллерию, а также подрывая дома в ливанских поселениях путем минирования. Движение "Хезболлах", в свою очередь, во вторник заявило о первой боевой операции с начала действия режима прекращения огня в ответ на израильские нарушения.