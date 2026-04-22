Гросси пообещал соблюдать устав ООН в случае избрания на пост генсека

ООН, 22 апр – РИА Новости. Претендующий на пост генсека ООН Рафаэль Гросси пообещал соблюдать устав Организации в случае избрания на соответствующую должность.
"Устав, являющийся целостным документом, должен восприниматься в своей целостности, он не нуждается в толковании. Он нуждается в соблюдении. И именно это я пытался бы делать в качестве генерального секретаря, если буду избран", – сказал Гросси в ответ на вопрос политкоординатора постоянного представительства России при ООН Дины Гильмутдиновой.
На пост генсека ООН претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан и экс-президент Сенегала Маки Салл.
Срок нынешнего генсека Организации Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
