Рейтинг@Mail.ru
Гросси пообещал соблюдать устав ООН в случае избрания на пост генсека - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:01 22.04.2026 (обновлено: 02:02 22.04.2026)
Гросси пообещал соблюдать устав ООН в случае избрания на пост генсека

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рафаэль Гросси пообещал соблюдать устав ООН в случае избрания на пост генсека.
  • Устав, являющийся целостным документом, должен восприниматься в своей целостности, он не нуждается в толковании, заявил Гросси.
ООН, 22 апр – РИА Новости. Претендующий на пост генсека ООН Рафаэль Гросси пообещал соблюдать устав Организации в случае избрания на соответствующую должность.
"Устав, являющийся целостным документом, должен восприниматься в своей целостности, он не нуждается в толковании. Он нуждается в соблюдении. И именно это я пытался бы делать в качестве генерального секретаря, если буду избран", – сказал Гросси в ответ на вопрос политкоординатора постоянного представительства России при ООН Дины Гильмутдиновой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Песков: позиция России по вопросу избрания генсека ООН последовательна
Вчера, 12:33
На пост генсека ООН претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан и экс-президент Сенегала Маки Салл.
Срок нынешнего генсека Организации Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан на встрече в Москве. 7 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Лавров принял претендующую на пост генсека ООН Гринспан
7 апреля, 15:40
 
В миреРоссияЧилиСенегалРафаэль ГроссиМишель БачелетМаки СаллООНМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала