Британия впервые решила провести вакцинацию от птичьего гриппа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания привьет тысячи человек от птичьего гриппа в рамках экспериментальной вакцинации.
- Существует риск, что птичий грипп может мутировать и стать более заразным.
ЛОНДОН, 22 апр – РИА Новости. Великобритания привьет тысячи человек от птичьего гриппа в рамках экспериментальной вакцинации на фоне опасений об эволюционировании вируса, сообщает издание Mirror.
"Начато первое в своем роде испытание новой вакцины от птичьего гриппа для людей. Ожидается, что в исследовании примут участие тысячи человек", - говорится в статье.
Как сообщает издание, существует риск, что птичий грипп, случаи передачи которого от человека к человеку ранее регистрировались лишь эпизодически, может мутировать и стать более заразным.
"Мы знаем, что штамм A(H5N1) эволюционирует и распространяется среди видов животных, и, хотя он пока редко передается от человека к человеку, мы должны рассматривать такую передачу как реальную возможность", - сообщила изданию координатор испытаний, доктор Ребекка Кларк.
Кларк добавила, что вакцинация от птичьего гриппа – это упреждающий шаг в защите от возможной пандемии.
Как пишет Mirror, в последние годы штамм вируса A(H5N1) стал поражать птиц по всему миру, а также вызвал вспышки заболевания среди других животных, таких как норки и морские млекопитающие. Он также распространился на коров в США, где было зарегистрировано несколько случаев заболевания среди людей, работающих на фермах с зараженным скотом.
В вакцине, разработанной компанией Moderna, используется та же технология матричной РНК, что и в вакцине от COVID-19. Препарат дает организму команду вырабатывать определенные белки из конкретного вируса, чтобы обучить иммунную систему распознавать болезнь и быстро реагировать в случае контакта с ней, пишет газета. Ранние испытания показали, что вакцина в целом переносится хорошо, большинство побочных эффектов носят легкий или умеренный характер.
К участию в программе приглашаются прежде всего фермеры, которые находятся в тесном контакте с птицами, сообщает газета. В клинических испытаниях примут участие около 4 тысяч человек в Великобритании и США.
