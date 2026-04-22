В генконсульстве в Хьюстоне привели к присяге новоиспеченного россиянина

ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. В генконсульстве России в американском Хьюстоне сообщили, что привели к присяге гражданина РФ Александра фон Цурикова: мужчина родился в США, а теперь планирует переселиться на ПМЖ в Россию.

Там пояснили, что мужчина родился и вырос на чужбине, и благодаря воспитанию родителей "через всю жизнь пронес глубокое уважение к исторической Родине". Фамилия фон Цуриков, подчеркнули в диппредставительстве, принадлежит к древнему дворянскому роду и широко известна в кругах русской эмиграции и академического сообщества на Западе.