Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:48 22.04.2026
В генконсульстве в Хьюстоне привели к присяге новоиспеченного россиянина

© РИА Новости / Денис Абрамов | Паспорт гражданина Российской Федерации и конституция
Паспорт гражданина Российской Федерации и конституция - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Российской Федерации и конституция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В генконсульстве России в Хьюстоне привели к присяге нового гражданина РФ Александра фон Цурикова.
  • Александр фон Цуриков родился в США и планирует переселиться на ПМЖ в Россию.
  • Фамилия фон Цуриков принадлежит к древнему дворянскому роду и широко известна в кругах русской эмиграции и академического сообщества на Западе.
ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. В генконсульстве России в американском Хьюстоне сообщили, что привели к присяге гражданина РФ Александра фон Цурикова: мужчина родился в США, а теперь планирует переселиться на ПМЖ в Россию.
Там пояснили, что мужчина родился и вырос на чужбине, и благодаря воспитанию родителей "через всю жизнь пронес глубокое уважение к исторической Родине". Фамилия фон Цуриков, подчеркнули в диппредставительстве, принадлежит к древнему дворянскому роду и широко известна в кругах русской эмиграции и академического сообщества на Западе.
"Генконсул Н.В. Пукалов тепло поздравил нового гражданина с этим важным событием в его жизни. После получения российского паспорта А.А. фон Цуриков планирует переселиться на постоянное жительство в Россию", – сообщает консульство на своей страничке в Х.
В миреРоссияХьюстонСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала