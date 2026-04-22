В Госдуме предложили включить в трудовые книжки данные о наградах

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил включить в сведения о трудовой деятельности, формируемые в электронном виде, информацию о награждениях за успехи в работе.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 661 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается включить в сведения о трудовой деятельности, формирующиеся в электронном виде, информацию о награждениях за успехи в работе", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника.

В обиходе, согласно проекту, сведения о трудовой деятельности работника нередко называют "электронной трудовой книжкой" по аналогии с трудовой книжкой установленного образца на бумажном носителе, и эта аналогия представляется оправданной, поскольку сведения о трудовой деятельности выполняют те же функции, что и трудовая книжка на бумажном носителе.

Однако, по словам авторов, в трудовую книжку на бумажном носителе также вносятся сведения о награждениях за успехи в работе - государственные награды, награды президента и правительства, ведомственные и региональные награды, почетные грамоты и другие виды поощрений.

"Отсутствие в сведениях о трудовой деятельности информации о награждениях за успехи в работе необоснованно ставит в различное положение работников, выбравших продолжение ведения работодателем трудовой книжки на бумажном носителе, и работников, на которых ведутся только "электронные трудовые книжки", - считают авторы проекта.

Они подчеркнули, что в результате граждане, добровольно выбравшие электронный формат, фактически лишаются возможности фиксировать сведения о заслугах в своем основном документе о трудовой деятельности, что снижает эффективность механизмов мотивации работников и создает препятствия для реализации ими прав на меры социальной поддержки, включая присвоение звания "Ветеран труда".