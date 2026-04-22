У двух стран Евросоюза госдолг превысил отметку в три триллиона евро - РИА Новости, 22.04.2026
13:22 22.04.2026 (обновлено: 13:57 22.04.2026)
У двух стран Евросоюза госдолг превысил отметку в три триллиона евро

РИА Новости: госдолг Франции и Италии превысил отметку в три триллиона евро

© REUTERS / Yves Herman — Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдолг Франции и Италии превысил три триллиона евро по итогам прошлого года.
  • Задолженность Евросоюза в целом выросла до 15,4 триллиона евро,
  • Сократить госдолг удалось только четырем странам: Дании, Ирландии, Греции и Кипру.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Госдолг Парижа и Рима перевалил за три триллиона евро, следует из данных Евростата по итогам прошлого года.
Если к концу 2024-го Франция была единственной страной ЕС, задолженность которой превышала это значение, то теперь к ней присоединилась и Италия.
Госдолг первой за год вырос до 3,5 триллиона евро, второй — до 3,1 триллиона.
Кроме того, к отметке приближается и задолженность Германии: в 2025-м она увеличилась до 2,8 триллиона евро.
Госдолг ЕС в целом вырос до 15,4 триллиона. Из 27 стран объединения сократить сумму удалось только четырем: Дании (-4,5%), Ирландии (-2,6%), Греции (-0,6%) и Кипру (-7,9%).
