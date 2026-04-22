У двух стран Евросоюза госдолг превысил отметку в три триллиона евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Задолженность Евросоюза в целом выросла до 15,4 триллиона евро,
- Сократить госдолг удалось только четырем странам: Дании, Ирландии, Греции и Кипру.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Госдолг Парижа и Рима перевалил за три триллиона евро, следует из данных Евростата по итогам прошлого года.
Госдолг первой за год вырос до 3,5 триллиона евро, второй — до 3,1 триллиона.
Кроме того, к отметке приближается и задолженность Германии: в 2025-м она увеличилась до 2,8 триллиона евро.
