08:52 22.04.2026
В Екатеринбурге умер музыкант Горенбург

В Екатеринбурге скончался известный продюсер и музыкант Горенбург

© РИА Новости / Владислав Белогруд
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Известный музыкант и генеральный продюсер международного фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург скончался в Екатеринбурге.
  • Евгений Горенбург внес неоценимый вклад в сохранение и развитие уральского рока, был вдохновителем музыкальных фестивалей.
  • Евгению Горенбургу было 66 лет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Известный музыкант и генеральный продюсер международного фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург скончался на 67-м году в Екатеринбурге, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
"Ушел из жизни человек, чьи проекты и инициативы находили отклик в сердцах сотен тысяч людей и известны далеко за пределами региона – талантливый музыкант, один из основателей свердловского рок-клуба Евгений Львович Горенбург", – написал Паслер в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона отметил, что Горенбург внес неоценимый вклад в сохранение и развитие уральского рока, он был вдохновителем музыкальных фестивалей "Старый Новый Рок", "Ночь Музыки", придумал масштабный книжный фестиваль "Красная строка".
"Уход Евгения Львовича – невосполнимая утрата для профессионального сообщества, коллег и друзей. Мы запомним его таким – всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что "солнце взойдет", – добавил губернатор.
Евгений Горенбург – по профессии врач, однако всю жизнь он посвятил музыке: директор и организатор ежегодного рок-фестиваля "Старый Новый Рок", создатель и лидер рок-группы "ТОП" и генеральный продюсер международного фестиваля Ural Music Night. Ему было 66 лет.
 
