В Екатеринбурге умер музыкант Горенбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Известный музыкант и генеральный продюсер международного фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург скончался на 67-м году в Екатеринбурге, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Ушел из жизни человек, чьи проекты и инициативы находили отклик в сердцах сотен тысяч людей и известны далеко за пределами региона – талантливый музыкант, один из основателей свердловского рок-клуба Евгений Львович Горенбург", – написал Паслер в своем канале на платформе " Макс ".

Глава региона отметил, что Горенбург внес неоценимый вклад в сохранение и развитие уральского рока, он был вдохновителем музыкальных фестивалей "Старый Новый Рок", "Ночь Музыки", придумал масштабный книжный фестиваль "Красная строка".

"Уход Евгения Львовича – невосполнимая утрата для профессионального сообщества, коллег и друзей. Мы запомним его таким – всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что "солнце взойдет", – добавил губернатор.