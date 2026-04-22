Гарбузов: Москва и производитель лифтов в Азии подписали меморандум

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) и крупный азиатский производитель лифтового и эскалаторного оборудования Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd. (ООО "Лифты Чжэцзян Мэйлунь") подписали меморандум, который закладывает основу для стратегического партнерства сторон, заявил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.

"Столица обеспечивает почти 60% всего российского производства лифтов. При этом город обладает не только мощностями, но и ключевыми компетенциями в этой сфере: сегодня в особой экономической зоне "Технополис Москва" на базе Карачаровского механического завода формируется первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта. Подписанный меморандум — это намерение вывести кооперацию на принципиально иной уровень, открыв возможности для международного обмена технологиями и экспертизой", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он отметил, что данный подход позволит объединить лучшие практики для выпуска современного и надежного оборудования.

Сотрудничество охватит все направления полного цикла эксплуатации выпускаемых решений в рамках достигнутых договоренностей. Например, от установки до технического обслуживания и модернизации.

Председатель совета директоров "Чжэцзян Мэйлунь" Цянь Сюэлинь подчеркнул, что Китай и Россию связывают крепкие узы сотрудничества в том числе в сфере промпроизводства. Партнерство на базе "Чжэцзян Мэйлунь" и Карачаровского механического завода служит образцом того, как деловые отношения могут способствовать общему развитию.

Он добавил, что такие деловые кооперации будут только укрепляться, открывая новые горизонты для реализации взаимовыгодных проектов.

Кроме того, планируется уделить особое внимание развитию новых технологий и компетенций. Реализация планов призвана удовлетворить растущие потребности в подъемном оборудовании, уточнили в пресс-службе.

Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в Москве открывается около 150 технологичных предприятий. На данный момент в городе работает почти 4,6 тысячи промкомпаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и многие другие инструменты.