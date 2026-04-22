Гарбузов: более 40 онлайн-инструментов доступно на инвестпортале Москвы

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. На данный момент на Инвестиционном портале Москвы доступно более 40 онлайн-инструментов, заявил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Об этом и о других темах предпринимателям рассказали на семинаре, посвященном актуальным вопросам земельно-имущественных отношений и городским торгам, а также инвестиционным инструментам и сервисам для урегулирования споров. Мероприятия прошли в формате открытого диалога. Гости могли обсудить с представителями правительства Москвы конкретные примеры из практики.

"Наша ключевая задача — сделать взаимодействие с бизнесом максимально прозрачным и эффективным. Сегодня город предлагает не просто отдельные преференции, а целостную экосистему для запуска и масштабирования проектов. Мы стремимся к тому, чтобы у инвестора были все необходимые механизмы — от консультации и подбора земли до удобных цифровых сервисов. Так, на текущий момент на инвестпортале Москвы доступно более 40 онлайн-инструментов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

В ходе семинара "Инвестиционные инструменты для бизнеса" участники детально разобрали, как работает экосистема поддержки московских предпринимателей и промышленников. Например, благодаря сервису "Московский инвестор" было решено свыше 5 тысяч вопросов за все время его работы, а средний срок обработки обращений составляет пять дней. Заявителю доступно для подачи 356 тематических вопросов в 17 различных категориях.

Заместитель директора ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" Дмитрий Матвеев подчеркнул, что производители высокотехнологичной продукции проявляют сейчас большой интерес к размещению своих площадок на территории столицы. Город активно предлагает специальные механизмы поддержки инвесторов, которые предусматривают, в том числе, предоставление земельных участков на льготных условиях для реализации инвестпроектов, локализацию производства в ОЭЗ "Технополис Москва" и многое другое.

Также столица предлагает инвесторам реализацию контракта с гарантией сбыта. По его условиям бизнес вкладывает средства и берет на себя обязательства по локализации в Москве производства. Всего с 2017 года правительство Москвы подписало уже 36 офсетных контрактов, предусматривающих выпуск продукции для нужд города, в том числе лекарственные препараты и медицинские изделия, питание для молочно-раздаточных пунктов, элементы благоустройства, оборудование для транспорта и городского хозяйства, а также иные товары.

На семинаре о земельных вопросах обсудили аспекты государственной регистрации прав собственности в столице, а также электронные процедуры подачи и регистрации документов. Отдельное внимание уделили законодательным изменениям и зонам с особыми условиями использования территорий.

Кроме того, в рамках мероприятия были затронуты вопросы городских торгов. По словам заместителя начальника управления организации и проведения торгов департамента Москвы по конкурентной политике Сергея Наседкина, данное направление прошло большой путь цифрового развития. Это значительно облегчило участие в торгах для инвесторов. Так, на данный момент ознакомление с документацией, подача заявок и подписание договоров проходят в онлайн-формате.

При этом он отметил, что сейчас на инвестпортале Москвы доступно более 3 тысяч предложений: широкий спектр объектов — от кладовок и рекламных конструкций до земельных участков для ИЖС или коммерческой деятельности.

Записи семинаров размещаются на инвестпортале Москвы. Там же можно ознакомиться с полным расписанием мероприятий в рамках цикла из 10 встреч с бизнесом. Они проходят на новой современной площадке Дома русского бильярда "Москва".