Клуб Слуцкого обыграл соперника в матче чемпионата Китая - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 02.09.2021
17:06 22.04.2026 (обновлено: 17:19 22.04.2026)
Клуб Слуцкого обыграл соперника в матче чемпионата Китая

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого победил "Циндао Хайню" в матче чемпионата Китая

Футболисты Шанхай Шэньхуа - РИА Новости, 22.04.2026
Футболисты "Шанхай Шэньхуа". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «Циндао Хайню» в матче седьмого тура чемпионата Китая со счетом 2:0.
  • «Шанхай Шэньхуа» поднялся на пятое место в турнирной таблице, продлив серию побед до четырех матчей, несмотря на штраф в 10 очков по итогам антикоррупционной кампании.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, дома выиграл "Циндао Хайню" в матче седьмого тура чемпионата Китая.
Встреча прошла в среду в Шанхае и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Жуан Карлуш Тейшейра (46) и Махтар Гуйе (52).
"Шанхай Шэньхуа" (7 очков), продливший серию побед до четырех матчей, поднялся на пятое место в турнирной таблице. Ранее команда Слуцкого была оштрафована на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании. "Циндао Хайню", с которого также были сняты 7 баллов, занимает предпоследнее место, имея на счету -2 очка.
ФутболКитайРоссияШанхайЛеонид Слуцкий (политик)Шанхай Шэньхуа
 
