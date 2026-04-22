Клуб Слуцкого обыграл соперника в матче чемпионата Китая

- «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «Циндао Хайню» в матче седьмого тура чемпионата Китая со счетом 2:0.
- «Шанхай Шэньхуа» поднялся на пятое место в турнирной таблице, продлив серию побед до четырех матчей, несмотря на штраф в 10 очков по итогам антикоррупционной кампании.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, дома выиграл "Циндао Хайню" в матче седьмого тура чемпионата Китая.
Встреча прошла в среду в Шанхае и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Жуан Карлуш Тейшейра (46) и Махтар Гуйе (52).
"Шанхай Шэньхуа" (7 очков), продливший серию побед до четырех матчей, поднялся на пятое место в турнирной таблице. Ранее команда Слуцкого была оштрафована на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании. "Циндао Хайню", с которого также были сняты 7 баллов, занимает предпоследнее место, имея на счету -2 очка.