Рейтинг@Mail.ru
Названо место проведения форума "Россия - спортивная держава"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 22.04.2026 (обновлено: 18:32 22.04.2026)
Названо место проведения форума "Россия - спортивная держава"

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Красноярске в октябре

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" состоится в Красноярске с 21 по 23 октября 2026 года.
  • Советник президента РФ Антон Кобяков выразил уверенность, что мероприятие в Красноярске позволит достичь новых целей как на национальном уровне, так и на международной арене.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в 2026 году состоится в Красноярске с 21 по 23 октября, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Сегодня российские спортсмены возвращаются на международные соревнования под национальным флагом, наши атлеты с отличием выступили на зимних Паралимпийских играх в Италии, продолжают завоевывать ключевые награды во множестве спортивных дисциплин, а принцип спорта вне политики вновь становится реальностью. Все это - результат тщательной и планомерной работы представителей всех уровней власти, лидеров спортивного сообщества, бизнеса - работы, которая ведется круглый год. Такие события, как ежегодный форум "Россия - спортивная держава", напрямую влияют на решение актуальных задач, направленных на достижение национальных целей России и дальнейшее развитие спортивной сферы", - сказал советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" Антон Кобяков.
"Убежден, что мероприятие этого года, которое состоится в Красноярске 21–23 октября, вновь подтвердит свой статус авторитетной площадки и позволит достичь новых целей как на национальном уровне, так и на международной арене", - добавил он.
СпортКрасноярскРоссияАнтон КобяковИталия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    23.04 17:30
    Акрон
    Динамо Махачкала
  • Футбол
    23.04 19:45
    Спартак Москва
    Краснодар
  • Волейбол
    23.04 19:00
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
  • Теннис
    23.04 20:00
    М. Андреева
    П. Удварди
  • Футбол
    23.04 20:00
    Леванте
    Севилья
  • Футбол
    23.04 21:45
    Штутгарт
    Фрайбург
  • Футбол
    23.04 22:00
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
  • Футбол
    23.04 22:30
    Реал Овьедо
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала