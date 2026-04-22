Названо место проведения форума "Россия - спортивная держава"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в 2026 году состоится в Красноярске с 21 по 23 октября, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Сегодня российские спортсмены возвращаются на международные соревнования под национальным флагом, наши атлеты с отличием выступили на зимних Паралимпийских играх в Италии, продолжают завоевывать ключевые награды во множестве спортивных дисциплин, а принцип спорта вне политики вновь становится реальностью. Все это - результат тщательной и планомерной работы представителей всех уровней власти, лидеров спортивного сообщества, бизнеса - работы, которая ведется круглый год. Такие события, как ежегодный форум "Россия - спортивная держава", напрямую влияют на решение актуальных задач, направленных на достижение национальных целей России и дальнейшее развитие спортивной сферы", - сказал советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" Антон Кобяков.
"Убежден, что мероприятие этого года, которое состоится в Красноярске 21–23 октября, вновь подтвердит свой статус авторитетной площадки и позволит достичь новых целей как на национальном уровне, так и на международной арене", - добавил он.