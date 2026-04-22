23:55 22.04.2026
Туристка повредила фонтан во Флоренции из-за предсвадебного челленджа

© Фото : из личного архива Софьи Филипповой
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристка повредила фонтан «Нептун» во Флоренции, взобравшись на него в рамках предсвадебного челленджа.
  • Пострадало скульптурное изображение лошадей и декоративный фриз фонтана.
  • Девушка привлечена к ответственности за порчу объекта художественного и архитектурного наследия, сумма ущерба оценивается в пять тысяч евро.
РИМ, 22 апр – РИА Новости. Фонтан "Нептун" во Флоренции пострадал из-за действий туристки, приехавшей в итальянский город в поездку перед свадьбой: 28-летняя иностранка залезла на статую в рамках некого "челленджа", сообщила местная газета Nazione.
Эпизод произошел в минувшую субботу, когда девушка перелезла через ограждение и взобралась на ноги статуи одного из коней, держащих ракушку с фигурой Нептуна.
"Она собиралась дотронуться до интимных частей статуи в качестве своего рода предбрачного челленджа", - говорится в статье. Находившиеся неподалеку сотрудники полиции немедленно заставили ее выйти из фонтана и установили личность нарушительницы.
Согласно показаниям, которые девушка позже дала сотрудникам полиции, она перелезла через ограждение и край чаши фонтана, после чего, чтобы не заходить в воду, взобралась непосредственно на лошадь.
По данным издания, действия туристки привели к "небольшим, но существенным повреждениям" памятника: пострадали ноги лошадей скульптурной группы, а также декоративный фриз, за который она держалась.
Как передает газета Corriere della Sera, девушка привлечена к ответственности по обвинению в порче объекта художественного и архитектурного наследия. Сумма ущерба оценивается в пять тысяч евро.
Фонтан, известный как "Бьянконе", расположен на площади Пьяцца-делла-Синьория перед Палаццо Веккьо, резиденцией флорентийской мэрии. Статую Нептуна воздвиг архитектор Бартоломео Амманати в середине 16 века.
