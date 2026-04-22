ЕК и ЕИБ объявили о новом пакете финансирования для Киева

БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили о новом пакете финансирования на сумму более 600 миллионов евро для Украины, говорится в опубликованном на сайте банка заявлении.
"Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк сегодня объявили о новом пакете финансирования на сумму более 600 миллионов евро для поддержки срочных проектов по восстановлению на Украине", - сказано в документе.
Уточняется, что Еврокомиссия расширяет гарантию ЕС для Европейского инвестиционного банка, что позволит предоставить более 450 миллионов евро финансирования для Украины. Кроме того, пакет включает около 150 миллионов евро дополнительных грантов ЕС и технической помощи.
"Финансирование Европейского инвестиционного банка при поддержке гарантий Европейского союза будет направлено на ключевые сектора экономики и повседневной жизни на Украине", - поясняется в заявлении.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз предоставил в общей сложности около 200 миллиардов евро Украине с 2022 года.
Ранее в среду источник сообщил РИА Новости, что Евросоюз еще не до конца завершил процедуру согласования выделения Киеву блокировавшегося в последнее время Венгрией кредита на 90 миллиардов евро на два ближайших года, планирует завершить ее до конца недели.