Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

ЕК и ЕИБ объявили о новом пакете финансирования для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили о новом пакете финансирования для Украины.

Сумма нового пакета финансирования составляет более 600 миллионов евро.

БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили о новом пакете финансирования на сумму более 600 миллионов евро для Украины, говорится в опубликованном на сайте банка заявлении.

"Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк сегодня объявили о новом пакете финансирования на сумму более 600 миллионов евро для поддержки срочных проектов по восстановлению на Украине", - сказано в документе

Уточняется, что Еврокомиссия расширяет гарантию ЕС для Европейского инвестиционного банка, что позволит предоставить более 450 миллионов евро финансирования для Украины. Кроме того, пакет включает около 150 миллионов евро дополнительных грантов ЕС и технической помощи.

"Финансирование Европейского инвестиционного банка при поддержке гарантий Европейского союза будет направлено на ключевые сектора экономики и повседневной жизни на Украине", - поясняется в заявлении.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз предоставил в общей сложности около 200 миллиардов евро Украине с 2022 года.