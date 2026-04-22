Трусова попробует исполнить пятерной прыжок

"Какие планы на следующий сезон? Ну, четверной прыжок уже исполняется, надо пробовать пятерной, я считаю", - сказала Трусова журналистам.

Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. Фигуристка после рождения сына в августе 2025 года приступила к тренировкам и восстановила все тройные прыжки, а также четверной лутц. Вице-чемпионка Олимпиады-2022 также выступала на чемпионате страны 2026 года по прыжкам.