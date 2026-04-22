Трусова попробует исполнить пятерной прыжок

- Фигуристка Александра Трусова заявила, что в следующем сезоне попробует исполнить пятерной прыжок.
- Источник РИА Новости сообщил, что Трусова планирует вернуться в спорт и участвовать в Олимпийских играх 2030 года.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Анастасия Панина. Серебряный призер Олимпиады 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заявила, что в следующем сезоне попробует исполнить пятерной прыжок.
"Какие планы на следующий сезон? Ну, четверной прыжок уже исполняется, надо пробовать пятерной, я считаю", - сказала Трусова журналистам.
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. Фигуристка после рождения сына в августе 2025 года приступила к тренировкам и восстановила все тройные прыжки, а также четверной лутц. Вице-чемпионка Олимпиады-2022 также выступала на чемпионате страны 2026 года по прыжкам.
Ранее источник РИА Новости, близкий к ситуации, сообщил, что Трусова намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030.