Три летних фестиваля в Красноярском крае получат поддержку по нацпроекту

КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Проходящие в Красноярском крае летние фестивали, один из которых посвящен сибирской ухе, второй - купеческой ярмарке, а третий - палеонтологическим раскопкам, будут поддержаны в рамках нацпроекта по туризму, сообщает пресс-служба краевого агентства по туризму.

"В Красноярском крае выбрали проекты, которые получат поддержку на проведение крупных фестивалей по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". Победителями стали муниципальные образования, где туризм уже активно развивается и формируется устойчивый поток, – Минусинский, Шарыповский и Енисейский округа", - говорится в сообщении.

В городах Енисейске и Лесосибирске реализуется проект "Традиции Енисейского округа", объединяющий три фестиваля. Летом в посёлке Усть-Кемь пройдёт фестиваль "Енисейская уха" – праздник сибирской кухни и речных традиций. Гостей ждут соревнования по приготовлению ухи, ярмарка, ремесленные мастер-классы и программа на берегу Енисея.

В августе, отметили в пресс-службе, Енисейск превратится в живую декорацию купеческой эпохи. "Енисейская августовская ярмарка" – это ремёсла, гастрономия, театрализованные представления и возможность почувствовать атмосферу старинного сибирского города.

Финальной точкой станет фестиваль "Маклаков луг – Земля Сибирская" в Лесосибирске, уточняется в сообщении. Это масштабное событие в формате "живой истории", где гости смогут познакомиться с бытом первопоселенцев, попробовать традиционные ремёсла и стать участниками интерактивных площадок.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в Минусинском округе пройдёт фестиваль гостеприимства и национальных традиций "Перекрёсток культур". Событие объединяет культуры народов края, а также республик Тыва и Хакасия, создавая пространство живого диалога традиций.

В Шарыповском округе, по информации агентства, состоится всероссийский фестиваль "Открытие". Он проходит на стыке науки, культуры и современного искусства и предлагает формат "умного отдыха". Шарыпово известно тем, что здесь обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавров. Именно эта особенность легла в основу концепции фестиваля.