Рейтинг@Mail.ru
Три летних фестиваля в Красноярском крае получат поддержку по нацпроекту
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 22.04.2026
Три летних фестиваля в Красноярском крае получат поддержку по нацпроекту

Летние фестивали в Красноярском крае будут поддержаны по нацпроекту по туризму

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Проходящие в Красноярском крае летние фестивали, один из которых посвящен сибирской ухе, второй - купеческой ярмарке, а третий - палеонтологическим раскопкам, будут поддержаны в рамках нацпроекта по туризму, сообщает пресс-служба краевого агентства по туризму.
"В Красноярском крае выбрали проекты, которые получат поддержку на проведение крупных фестивалей по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". Победителями стали муниципальные образования, где туризм уже активно развивается и формируется устойчивый поток, – Минусинский, Шарыповский и Енисейский округа", - говорится в сообщении.
В городах Енисейске и Лесосибирске реализуется проект "Традиции Енисейского округа", объединяющий три фестиваля. Летом в посёлке Усть-Кемь пройдёт фестиваль "Енисейская уха" – праздник сибирской кухни и речных традиций. Гостей ждут соревнования по приготовлению ухи, ярмарка, ремесленные мастер-классы и программа на берегу Енисея.
В августе, отметили в пресс-службе, Енисейск превратится в живую декорацию купеческой эпохи. "Енисейская августовская ярмарка" – это ремёсла, гастрономия, театрализованные представления и возможность почувствовать атмосферу старинного сибирского города.
Финальной точкой станет фестиваль "Маклаков луг – Земля Сибирская" в Лесосибирске, уточняется в сообщении. Это масштабное событие в формате "живой истории", где гости смогут познакомиться с бытом первопоселенцев, попробовать традиционные ремёсла и стать участниками интерактивных площадок.
Кроме того, добавили в пресс-службе, в Минусинском округе пройдёт фестиваль гостеприимства и национальных традиций "Перекрёсток культур". Событие объединяет культуры народов края, а также республик Тыва и Хакасия, создавая пространство живого диалога традиций.
В Шарыповском округе, по информации агентства, состоится всероссийский фестиваль "Открытие". Он проходит на стыке науки, культуры и современного искусства и предлагает формат "умного отдыха". Шарыпово известно тем, что здесь обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавров. Именно эта особенность легла в основу концепции фестиваля.
"Реализация таких проектов позволяет не только раскрывать уникальность территорий, но и увеличивать поток гостей из разных регионов, открывать новые туристические маршруты и создавать точки притяжения в разных частях края", – приводятся в сообщениит слова руководителя агентства по туризму края Елены Недбайло.
Красноярский крайЕнисейскЛесосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала