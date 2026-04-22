Фестиваль "Литература и кино" перезапустят в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Международный фестиваль "Литература и кино", который ежегодно проходит в Гатчине в Ленинградской области, будет запущен в новом формате, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"К организации фестиваля "Литература и кино" подключатся Союз писателей России и Союз кинематографистов. О перезапуске фестиваля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко договорился с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским", - сообщает пресс-служба правительства области.

Как отметил глава региона, в планах у организаторов за несколько лет вывести фестиваль в число самых значимых и востребованных в стране.

"Июньский фестиваль пройдет в привычном формате, а полный перезапуск планируем на 2027 год. Нерешаемых задач для нас нет, двигаемся вперед, благодарю коллег за поддержку", - сказал Александр Дрозденко.