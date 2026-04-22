ЕК пытается оправдаться за слова фон дер Ляйен о Турции, пишут СМИ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Еврокомиссия пытается оправдаться за спорное высказывание своего председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, заявляя, что оно было вырвано из контекста, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя ЕК Паулу Пиньо и неназванного турецкого дипломата.
Как напоминает агентство, 19 апреля фон дер Ляйен, говоря о расширении Евросоюза, заявила, что он должен охватить весь европейский континент, чтобы на него не смогли якобы оказывать влияние Россия, Турция или Китай. По словам турецкого источника, впоследствии Анкара сделала запрос в ЕК, желая уточнить, верно ли СМИ передали слова главы комиссии.
"Европейская комиссия заявила, что высказывание было вырвано из контекста и по нему будут даны разъяснения", - говорится в материале Блумберг.
Как заявила агентству Пиньо, упоминание Турции было признанием ее геополитического влияния, размера и амбиций, в том числе в западной части Балкан, фон дер Ляйен не пыталась сравнивать ее с какой-либо другой страной.
"Турция, "безусловно, - важный партнер в регионе как в экономическом, так и в политическом плане", особенно по таким вопросам, как миграция", - передает Блумберг.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года.
