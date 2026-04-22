ЕК пытается оправдаться за слова фон дер Ляйен о Турции, пишут СМИ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Еврокомиссия пытается оправдаться за спорное высказывание своего председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, заявляя, что оно было вырвано из контекста, передает агентство Еврокомиссия пытается оправдаться за спорное высказывание своего председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, заявляя, что оно было вырвано из контекста, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя ЕК Паулу Пиньо и неназванного турецкого дипломата.

"Европейская комиссия заявила, что высказывание было вырвано из контекста и по нему будут даны разъяснения", - говорится в материале Блумберг.

Как заявила агентству Пиньо, упоминание Турции было признанием ее геополитического влияния, размера и амбиций, в том числе в западной части Балкан, фон дер Ляйен не пыталась сравнивать ее с какой-либо другой страной.

"Турция, "безусловно, - важный партнер в регионе как в экономическом, так и в политическом плане", особенно по таким вопросам, как миграция", - передает Блумберг.

Представитель ЕК также добавила, что Турция - кандидат на вступление в ЕС и важный союзник блока по НАТО