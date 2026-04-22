ЕК пытается оправдаться за слова фон дер Ляйен о Турции, пишут СМИ

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 22.04.2026
Bloomberg: ЕК пытается оправдаться за высказывание фон дер Ляйен о Турции

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Еврокомиссия пытается оправдаться за спорное высказывание своего председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, заявляя, что оно было вырвано из контекста, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя ЕК Паулу Пиньо и неназванного турецкого дипломата.
Как напоминает агентство, 19 апреля фон дер Ляйен, говоря о расширении Евросоюза, заявила, что он должен охватить весь европейский континент, чтобы на него не смогли якобы оказывать влияние Россия, Турция или Китай. По словам турецкого источника, впоследствии Анкара сделала запрос в ЕК, желая уточнить, верно ли СМИ передали слова главы комиссии.
"Европейская комиссия заявила, что высказывание было вырвано из контекста и по нему будут даны разъяснения", - говорится в материале Блумберг.
Как заявила агентству Пиньо, упоминание Турции было признанием ее геополитического влияния, размера и амбиций, в том числе в западной части Балкан, фон дер Ляйен не пыталась сравнивать ее с какой-либо другой страной.
"Турция, "безусловно, - важный партнер в регионе как в экономическом, так и в политическом плане", особенно по таким вопросам, как миграция", - передает Блумберг.
Представитель ЕК также добавила, что Турция - кандидат на вступление в ЕС и важный союзник блока по НАТО.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года.
В миреТурцияРоссияКитайУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала