ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре Энергодара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Энергодаре прервано водоснабжение из-за ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре города.
- Степень повреждений и сроки восстановления водоснабжения пока оценить сложно из-за высокой дроновой опасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Водоснабжение в Энергодаре в Запорожской области прервано из-за ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре города, сообщил глава администрации Максим Пухов.
"ВСУ наносят удары по энергетической инфраструктуре Энергодара. В результате обесточен водозабор. Степень повреждений пока оценить сложно, слишком высока дроновая опасность. Водоснабжение прервано, сроки восстановления водоснабжения оценить пока сложно", - написал Пухов в канале на платформе "Макс".
Более подробная информация о ситуации будет позднее, отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18