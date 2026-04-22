Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвали к перезапуску атомной энергетики и обеспечению доступа к дешевому газу через «Северный поток».
- Allianz Trade сообщила, что более 200 тысяч рабочих мест в Германии находятся под угрозой из-за роста числа банкротств.
- По мнению Вайдель, проблемы экономики усугубились с момента вступления в должность федерального канцлера Фридриха Мерца.
БЕРЛИН, 22 апр — РИА Новости. Представители правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали к перезапуску атомной энергетики и обеспечению доступа к дешевому газу через "Северный поток", соответствующее заявление сопредседателя партии Алисы Вайдель распространила пресс-служба АдГ.
"Энергетическая политика должна быть освобождена от нынешней идеологической направленности и последовательно ориентирована на интересы экономики: необходимо немедленно обеспечить продление срока службы и перезапуск атомной энергетики, а также доступ к дешевому газу через "Северный поток". Партия АдГ готова в любой момент инициировать этот необходимый разворот. Только решительные политические действия способны остановить упадок нашей страны и вернуть экономику на путь роста", - говорится в заявлении Вайдель, текст которого среди журналистов распространила пресс-служба АдГ.
Заявление прозвучало на фоне данных Allianz Trade - страховой компании, занимающейся страхованием торговых рисков, - о том, что более 200 тысяч рабочих мест в Германии находятся под угрозой из-за роста числа банкротств.
"Текущая оценка Allianz Trade показывает тревожные темпы, с которыми развивается экономический спад в нашей стране: более 200 тысяч рабочих мест находятся под угрозой из-за растущей волны банкротств. Ни у одного экономического эксперта больше нет сомнений в том, что это катастрофическое развитие является прямым результатом антиэкономических политических условий: налоги на энергию и сборы за CO2 давят на маржу промышленности, снижают инвестиционные стимулы и ускоряют перенос производства за границу", - пояснила Вайдель.
Она добавила, что "идеологические требования и парализующая бюрократия" существенно ограничивают предпринимателей в возможностях развития.
"Все эти проблемы усугубились с момента вступления в должность федерального канцлера Фридриха Мерца - это признание провала объявленного им экономического разворота", - заключила политик.
