"Эльче" – "Атлетико": смотреть онлайн матч Ла Лиги 22 апреля

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. "Эльче" встретится с мадридским "Атлетико" в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
Во сколько начало
Встреча состоится на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" и начнется в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
22 апреля 2026 • начало в 20:00
Завершен
18’ • Давид Аффенгрубер
33’ • Андре Силва (П)
75’ • Андре Силва
(Давид Аффенгрубер)
10’ • Николас Гонсалес
(Rodrigo Mendoza)
34’ • Николас Гонсалес