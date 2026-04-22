В ЕК признали, что энергокризис будет иметь социальные последствия в ЕС - РИА Новости, 22.04.2026
12:55 22.04.2026
В ЕК признали, что энергокризис будет иметь социальные последствия в ЕС

Рибера: энергокризис будет иметь серьезные социальные последствия в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
  • Исполнительный вице-председатель Европейской комиссии Тереса Рибера признала, что энергетический кризис будет иметь серьезные социальные последствия в ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Исполнительный вице-председатель Европейской комиссии Тереса Рибера признала, что энергетический кризис, вызванный агрессией США против Ирана, будет иметь серьёзные социальные последствия в ЕС, в то время как ЕС отказывается от энергоносителей из РФ.
Ранее в еврокомиссии заявили, что ЕС не отменит отказ от энергоносителей из РФ с 2027 году, несмотря на рост цен из-за кризиса на Ближнем Востоке.
"Этот кризис будет иметь серьёзные социальные последствия, но мы считаем, что необходимо решать возникающие проблемы совместно, действуя сообща", - сказала она.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
