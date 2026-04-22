09:06 22.04.2026 (обновлено: 09:07 22.04.2026)
Ефимов: Москва помогла в переезде по реновации более 66 тысячам семей

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Более 66 тысяч семей в Москве, участвующих в программе реновации, воспользовались бесплатной помощью города в перевозке вещей из старой квартиры в новую, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Чтобы сделать процесс переселения москвичей в современное жилье максимально удобным и незатратным, город разработал цифровой суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru, уточнил замглавы столицы.
"Для москвичей доступно шесть онлайн-услуг. Одна из них – "Помощь в переезде". Благодаря ей с начала реализации программы 66,1 тысячи семей получили бесплатную помощь в перевозке имущества из старой квартиры в новую", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
На платформе суперсервиса размещена общая инструкция, где можно найти подробную информацию об организации переезда и необходимых для этого документах, отметил заммэра. Там же, по его словам, предусмотрена возможность разработки персонализированной инструкции под конкретного переселяющегося участника программы реновации.
Чтобы воспользоваться бесплатной помощью города в переезде, москвичу достаточно подать заявку онлайн на mos.ru или обратиться в информационный центр по переселению, такие открывают на первых этажах сданных по реновации новостроек, описал порядок действий Ефимов.
По информации департамента градостроительной политики, заявки на услугу "Помощь в переезде", пользующуюся популярностью во всех округах Москвы, оставили 11,6 тысячи семей, переселяющихся в новое жилье на востоке города, 11,1 тысячи семей – на юго-востоке, 9,9 тысячи семей – на севере, свыше 8 тысяч – на западе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации помогла обновить инженерную инфраструктуру в 70 районах города. Так, энергетики протянули свыше 40 километров новых теплосетей, специалисты "Мосводоканала" проложили более 26 километров трубопроводов водоснабжения, сотрудники "Мосводостока" построили 52 километра канализации, кроме того, обустроены дороги к 64 домам.
