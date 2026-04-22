"Как по волшебству". На Западе высмеяли решение Зеленского - РИА Новости, 22.04.2026
19:00 22.04.2026
TEC: Киев как по волшебству наладил работу "Дружбы" после поражения Орбана

  • Украина решила восстановить работу трубопровода "Дружба" после поражения премьер-министра Виктора Орбана на выборах в Венгрии, пишет The European Conservative.
  • Владимир Зеленский "как по волшебству" принял это решение, когда Орбана вычеркнули из уравнения.
  • В течение нескольких месяцев ЕС фактически принимал сторону страны, не входящей в союз, и позволял оппозиционным силам выставлять венгерское правительство неразумным и упрямым, но теперь тон изменился.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина решила восстановить работу трубопровода "Дружба" после поражения премьер-министра Виктора Орбана на выборах в Венгрии, пишет The European Conservative.
"Теперь, когда Орбана вычеркнули из уравнения, трубопровод, похоже, починился, как по волшебству. Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что "со стороны Украины предприняты все необходимые шаги", подтвердив, что ремонт "Дружбы" завершен и поставки можно возобновлять после нескольких месяцев перебоев. Тут нет ничего удивительного для тех, кто наблюдал за этим театральным представлением", — говорится в публикации.
Отмечается, что в течение нескольких месяцев ЕС фактически принимал сторону страны, не входящей в союз, и позволял оппозиционным силам выставлять правительство Орбана неразумным и упрямым.
Между тем, блокировка кредита Киеву была соразмерной реакцией на откровенный шантаж. Теперь же, как пишет TEC, тон поразительным образом изменился.
По нефтепроводу "Дружба" идут поставки российского сырья в Венгрию и Словакию. В конце января Киев приостановил транзит энергоресурсов, ссылаясь на повреждения. Будапешт и Братислава считали, что с трубопроводом все было в порядке.
Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Украина устроила "нефтяную блокаду" страны в условиях энергокризиса с согласия Евросоюза. Они хотели вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения перед парламентскими выборами. Орбан ожидал, что Киев откроет трубопровод сразу же после голосования.
В ответ на действия Украины Венгрия перестала поставлять ей дизельное топливо и заблокировала кредит от ЕС на 90 миллиардов евро. Будапешт настаивал на возобновлении прокачки российской нефти перед снятием вето. Брюссель и Киев же требовали сделать все наоборот.
В начале недели будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал Зеленского перестать шантажировать страну и потребовал восстановить работу нефтепровода.
