Словакия ждет открытия нефтепровода "Дружба", заявил Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Словакия не планирует одобрять новые санкции против РФ, пока не будет реально открыт нефтепровод "Дружба".
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия не может рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против России, если в вопросе нефти будет на стороне Украины.
БРАТИСЛАВА, 22 апр - РИА Новости. Словакия будет ждать реального открытия нефтепровода "Дружба", не планирует пока одобрять новые санкции против РФ, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
В конце марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины. Такое заявление он сделал после того, как Киев остановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", от работы которого зависит функционирование нефтеперерабатывающего завода в Братиславе.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Зеленский утверждает, что Украина закончила ремонт "Дружбы"
21 апреля, 17:52