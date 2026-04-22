Словакия ждет открытия нефтепровода "Дружба", заявил Фицо - РИА Новости, 22.04.2026
13:01 22.04.2026 (обновлено: 13:09 22.04.2026)
  • Словакия не планирует одобрять новые санкции против РФ, пока не будет реально открыт нефтепровод "Дружба".
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия не может рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против России, если в вопросе нефти будет на стороне Украины.
БРАТИСЛАВА, 22 апр - РИА Новости. Словакия будет ждать реального открытия нефтепровода "Дружба", не планирует пока одобрять новые санкции против РФ, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"По-прежнему в силе то, что правительство Словакии не согласится с пакетом санкций (против РФ - ред.) в интересах Украины, пока не будет реально открыт нефтепровод "Дружба", - сказал Фицо на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале словацкого правительства в среду.
В конце марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины. Такое заявление он сделал после того, как Киев остановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", от работы которого зависит функционирование нефтеперерабатывающего завода в Братиславе.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Нефтепровод - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Зеленский утверждает, что Украина закончила ремонт "Дружбы"
21 апреля, 17:52
 
