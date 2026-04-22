Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных, РСЗО "Град" и станцию РЭБ в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Уничтожены до 30 военнослужащих, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка Запорожской области и Змиевка Херсонской области.