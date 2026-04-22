Диетолог рассказала, чем вредны якобы полезные энергетики

ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Так называемые "полезные" или "крафтовые" энергетические напитки, несмотря на маркетинг, не имеют ничего общего со здоровым питанием, а пользы для организма человека для них не больше, чем от стандартной продукции такого рода, рассказала в интервью РИА Новости диетолог из Канады Марина Вилкова.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что компания McDonald"s планирует расширить свое меню за счет подобных напитков на фоне роста интереса к этой категории в США

"Если налить машинное масло в хрустальный бокал, оно от этого не станет более полезным для здоровья, вкусным или перевариваемым", - сказала Вилкова, комментируя влияние подобных напитков на человеческий организм.

По ее словам, аналогичный эффект создается вокруг "крафтовых" напитков, которые преподносятся как более качественная или полезная альтернатива классическим энергетикам, в том числе в сетях быстрого питания. Вилкова подчеркнула, что за внешней привлекательностью таких продуктов скрывается стандартный состав.

"За основу берется обычный энергетический напиток, который состоит, как правило, из кофеина, таурина, большого количества сахара и витаминов группы B. Затем туда добавляют сироп, меняют подачу, охлаждение, внешний вид и называют это новым продуктом", - пояснила она.

По мнению специалиста, подобные напитки не являются частью полноценного питания.

"Таким образом, это не питание, а продукт, имитирующий еду. И ему не место в здоровом рационе", - подчеркнула Вилкова.

Она также обратила внимание на высокое содержание сахара. По ее словам, используемая в подобных напитках пропорция может составлять примерно одну часть сахара на пять частей воды, что эквивалентно около 90 граммам сиропа на один стакан.