Рейтинг@Mail.ru
Диетолог рассказала, чем вредны якобы полезные энергетики - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 22.04.2026
Диетолог рассказала, чем вредны якобы полезные энергетики

РИА Новости: крафтовые энергетики имеют стандартный состав

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Продуктовый магазин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диетолог Марина Вилкова утверждает, что так называемые "полезные" или "крафтовые" энергетические напитки не имеют ничего общего со здоровым питанием.
  • Вилкова подчеркнула, что в "крафтовых" напитках стандартный состав: кофеин, таурин, большое количество сахара и витамины группы B, и они не должны быть частью здорового рациона.
ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Так называемые "полезные" или "крафтовые" энергетические напитки, несмотря на маркетинг, не имеют ничего общего со здоровым питанием, а пользы для организма человека для них не больше, чем от стандартной продукции такого рода, рассказала в интервью РИА Новости диетолог из Канады Марина Вилкова.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что компания McDonald"s планирует расширить свое меню за счет подобных напитков на фоне роста интереса к этой категории в США.
Овощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Врач назвала самую сбалансированную диету
24 февраля, 01:19
"Если налить машинное масло в хрустальный бокал, оно от этого не станет более полезным для здоровья, вкусным или перевариваемым", - сказала Вилкова, комментируя влияние подобных напитков на человеческий организм.
По ее словам, аналогичный эффект создается вокруг "крафтовых" напитков, которые преподносятся как более качественная или полезная альтернатива классическим энергетикам, в том числе в сетях быстрого питания. Вилкова подчеркнула, что за внешней привлекательностью таких продуктов скрывается стандартный состав.
"За основу берется обычный энергетический напиток, который состоит, как правило, из кофеина, таурина, большого количества сахара и витаминов группы B. Затем туда добавляют сироп, меняют подачу, охлаждение, внешний вид и называют это новым продуктом", - пояснила она.
По мнению специалиста, подобные напитки не являются частью полноценного питания.
Овощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Врач рассказал, что мешает людям правильно питаться
18 апреля, 09:46
"Таким образом, это не питание, а продукт, имитирующий еду. И ему не место в здоровом рационе", - подчеркнула Вилкова.
Она также обратила внимание на высокое содержание сахара. По ее словам, используемая в подобных напитках пропорция может составлять примерно одну часть сахара на пять частей воды, что эквивалентно около 90 граммам сиропа на один стакан.
"Это крайне сладкие напитки, и, разумеется, слово "здоровье" и такая продукция в одном предложении просто не могут сосуществовать", - заключила она.
Энергетические напитки - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Диетолог рассказала, в чем главная опасность энергетиков
20 апреля, 02:16
 
КанадаСШАОбществоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала