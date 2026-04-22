Депутат из Риги рассказал, что от тюрьмы в Латвии его спасла позиция России

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что от тюрьмы в Латвии его спасла позиция России.

МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Депутат Рижской думы Алексей Росликов в интервью РИА Новости сообщил, что от тюрьмы в Латвии его спасла позиция России.

Росликов известен свой борьбой за защиту прав русскоязычного населения в Латвии . В июне 2025 года сейм республики рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" русификации, якобы проводившейся в советское время. Росликов, который тогда был депутатом сейма, выступил за сохранение русского языка, чем навлек на себя гнев латвийских властей.

"От тюрьмы спасла позиция России , когда первые лица выступили в мою защиту", - сказал Росликов.

По его словам, поддержка со стороны России оказала большое давление на правительство Латвии. Как указал Росликов, латвийские власти ввели запрет на выезд для парламентария и возбудили против него два уголовных дела.

По мнению депутата, если бы российская сторона не выступила в его защиту, о его уголовном преследовании знали бы только в Латвии, и тогда бы он "абсолютно точно не вышел" из тюрьмы.

Служба госбезопасности Латвии ранее возбудила против Росликова уголовные дела, обвинив в "оказании помощи России" и "разжигании национальной розни". Парламентария задержали, но выпустили под подписку о невыезде. В сентябре 2025 года его остановили на дороге и обыскали автомобиль.