Депутат из Риги рассказал, что от тюрьмы в Латвии его спасла позиция России
00:50 22.04.2026
Депутат из Риги рассказал, что от тюрьмы в Латвии его спасла позиция России

Депутат Алексей Росликов
  • Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что от тюрьмы в Латвии его спасла позиция России.
  • Латвийские власти ввели запрет на выезд для парламентария и возбудили против него два уголовных дела.
  • По словам Росликова, если бы не поддержка России, его уголовное преследование не получило бы огласки за пределами Латвии.
МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Депутат Рижской думы Алексей Росликов в интервью РИА Новости сообщил, что от тюрьмы в Латвии его спасла позиция России.
Росликов известен свой борьбой за защиту прав русскоязычного населения в Латвии. В июне 2025 года сейм республики рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" русификации, якобы проводившейся в советское время. Росликов, который тогда был депутатом сейма, выступил за сохранение русского языка, чем навлек на себя гнев латвийских властей.
"От тюрьмы спасла позиция России, когда первые лица выступили в мою защиту", - сказал Росликов.
По его словам, поддержка со стороны России оказала большое давление на правительство Латвии. Как указал Росликов, латвийские власти ввели запрет на выезд для парламентария и возбудили против него два уголовных дела.
По мнению депутата, если бы российская сторона не выступила в его защиту, о его уголовном преследовании знали бы только в Латвии, и тогда бы он "абсолютно точно не вышел" из тюрьмы.
Служба госбезопасности Латвии ранее возбудила против Росликова уголовные дела, обвинив в "оказании помощи России" и "разжигании национальной розни". Парламентария задержали, но выпустили под подписку о невыезде. В сентябре 2025 года его остановили на дороге и обыскали автомобиль.
В ноябре прошлого года Росликов заявил, что уголовное дело против него по части якобы сотрудничества с РФ прекращено.
