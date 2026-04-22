Черногория и ЕС одобрили создание рабочей группы для вступления в блок

БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Черногория и Евросоюз одобрили создание рабочей группы для подготовки договора о вступлении страны в союз, заявил в соцсети X глава Евросовета Антониу Кошта.
"Поздравляем Черногорию - сегодня был сделан важный шаг на пути к вступлению в Европейский союз. Решение о создании рабочей группы для подготовки нового договора о присоединении является ключевым этапом", - сказано в публикации.
Черногорский премьер Милойко Спайич в декабре заявил, что страна станет членом ЕС в 2028 году и будет ждать вступления Сербии и других стран региона. Черногория является кандидатом в ЕС с 2010 года.
Ранее вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил о том, что страна может отменить безвизовый режим с Россией в рамках процесса интеграции Черногории в Евросоюз.