Черногория и ЕС одобрили создание рабочей группы для вступления в блок
23:31 22.04.2026
Черногория и ЕС одобрили создание рабочей группы для вступления в блок

Кошта: Черногория и ЕС создали рабочую группу для вступления страны в блок

Флаг Черногории. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Черногория и Евросоюз одобрили создание рабочей группы для подготовки договора о вступлении страны в союз.
  • Глава Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что впервые с 2014 года ЕС запускает процесс следующего расширения.
  • Черногорский премьер Милойко Спайич заявил, что страна станет членом ЕС в 2028 году.
БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Черногория и Евросоюз одобрили создание рабочей группы для подготовки договора о вступлении страны в союз, заявил в соцсети X глава Евросовета Антониу Кошта.
"Поздравляем Черногорию - сегодня был сделан важный шаг на пути к вступлению в Европейский союз. Решение о создании рабочей группы для подготовки нового договора о присоединении является ключевым этапом", - сказано в публикации.
Кошта подчеркнул, что впервые с 2014 года ЕС запускает процесс следующего расширения.
Черногорский премьер Милойко Спайич в декабре заявил, что страна станет членом ЕС в 2028 году и будет ждать вступления Сербии и других стран региона. Черногория является кандидатом в ЕС с 2010 года.
Ранее вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил о том, что страна может отменить безвизовый режим с Россией в рамках процесса интеграции Черногории в Евросоюз.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Армения потеряет 23 процента ВВП при вступлении в ЕС, заявили в Совбезе
Вчера, 10:50
 
