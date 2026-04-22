В Челябинске арестовали обвиняемого в попытке похищения алмазов из Госфонда - РИА Новости, 22.04.2026
19:58 22.04.2026
В Челябинске арестовали обвиняемого в попытке похищения алмазов из Госфонда

В Челябинске арестовали обвиняемого в попытке похищения бриллиантов из Госфонда

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
  • Челябинский суд заключил под стражу управляющего коммерческой организации, обвиняемого в попытке похищения бриллиантов из Госфонда на сумму более 120 миллионов рублей.
  • Фигурант намеревался похитить бриллианты путем внесения ложных сведений в систему контроля оборота драгоценных камней о наличии у организации бриллиантов с последующим истребованием драгоценных камней через арбитражный суд.
  • Обвиняемый успел оформить более 11 тысяч штук драгоценных камней на сумму не менее 87 миллионов рублей, но сотрудники органов госбезопасности и следствия пресекли его деятельность.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Челябинский суд заключил под стражу конкурсного управляющего коммерческой организации, обвиняемого в попытке похищения из Госфонда России бриллиантов на сумму более 120 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Двадцать второго апреля Центральным районным судом города Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее задержанного конкурсного управляющего коммерческой организации Мамонтова В.Н., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе УФСБ по региону 21 апреля сообщали, о задержании конкурсного управляющего ООО 'Челпром-Даймонд", компании по производству ювелирных изделий и драгоценных камней.
По версии следствия, фигурант намеревался похитить бриллианты из Государственного фонда РФ на сумму свыше 120 миллионов рублей путем внесения ложных сведений в систему контроля оборота драгоценных камней о наличии у организации бриллиантов с последующим истребованием драгоценных камней через арбитражный суд с целью незаконного завладения ими.
Всего таким путем, по данным следственного управления, обвиняемый успел оформить более 11 тысяч штук драгоценных камней на сумму не менее 87 миллионов рублей. Однако, сотрудники органов госбезопасности и следствия не позволили ему реализовать свой преступный замысел до конца и пресекли его противоправную деятельность, отмечали в УФСБ по Челябинской области.
