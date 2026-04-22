В Челябинске арестовали обвиняемого в попытке похищения алмазов из Госфонда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Челябинский суд заключил под стражу конкурсного управляющего коммерческой организации, обвиняемого в попытке похищения из Госфонда России бриллиантов на сумму более 120 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

"Двадцать второго апреля Центральным районным судом города Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее задержанного конкурсного управляющего коммерческой организации Мамонтова В.Н., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УФСБ по региону 21 апреля сообщали, о задержании конкурсного управляющего ООО 'Челпром-Даймонд", компании по производству ювелирных изделий и драгоценных камней.

По версии следствия, фигурант намеревался похитить бриллианты из Государственного фонда РФ на сумму свыше 120 миллионов рублей путем внесения ложных сведений в систему контроля оборота драгоценных камней о наличии у организации бриллиантов с последующим истребованием драгоценных камней через арбитражный суд с целью незаконного завладения ими.