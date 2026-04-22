Глебов и Лукин могут восстановиться к матчу Кубка России против "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что футболисты Кирилл Глебов и Матвей Лукин могут восстановиться к матчу финала пути регионов Кубка России со «Спартаком».

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты московского ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Лукин могут восстановиться к матчу финала пути регионов Кубка России со "Спартаком", заявил главный тренер армейцев Фабио Челестини.

В субботу ЦСКА на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче 25-го тура чемпионата России со счетом 1:1. Глебов получил повреждение в конце первого тайма и был заменен, вместо него на поле появился Матеус Алвес. Позднее ЦСКА сообщал, что Глебов из-за повреждения двуглавой мышцы бедра пропустит не менее трех недель.

"Мы постараемся, чтобы они были готовы к этой игре (со "Спартаком"). Травма Глебова все-таки оказалась не такой серьезной. Мы позитивно смотрим на шансы Глебова и Лукина сыграть, они могут восстановиться к "Спартаку", - сказал Челестини журналистам.

Вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев получил повреждение в матче 23-го тура РПЛ против тольяттинского "Акрона". "Игоря мы по его травме отслеживаем каждый день и ждем, когда он нам сам даст зеленый свет", - добавил он.