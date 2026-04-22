01:03 22.04.2026
Глебов и Лукин могут восстановиться к матчу Кубка России против "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что футболисты Кирилл Глебов и Матвей Лукин могут восстановиться к матчу финала пути регионов Кубка России со «Спартаком».
  • Глебов получил повреждение в матче с «Крыльями Советов» и изначально ожидалось, что он пропустит не менее трех недель.
  • Армейцы сыграют против «Спартака» 6 мая в финале пути регионов Кубка России.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты московского ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Лукин могут восстановиться к матчу финала пути регионов Кубка России со "Спартаком", заявил главный тренер армейцев Фабио Челестини.
В субботу ЦСКА на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче 25-го тура чемпионата России со счетом 1:1. Глебов получил повреждение в конце первого тайма и был заменен, вместо него на поле появился Матеус Алвес. Позднее ЦСКА сообщал, что Глебов из-за повреждения двуглавой мышцы бедра пропустит не менее трех недель.
"Мы постараемся, чтобы они были готовы к этой игре (со "Спартаком"). Травма Глебова все-таки оказалась не такой серьезной. Мы позитивно смотрим на шансы Глебова и Лукина сыграть, они могут восстановиться к "Спартаку", - сказал Челестини журналистам.
Вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев получил повреждение в матче 23-го тура РПЛ против тольяттинского "Акрона". "Игоря мы по его травме отслеживаем каждый день и ждем, когда он нам сам даст зеленый свет", - добавил он.
Армейцы 6 мая на выезде сыграют против столичного "Спартака" в финале пути регионов Кубка России.
ФутболСпортРоссияМатвей ЛукинКирилл ГлебовМатеус АлвесПФК ЦСКАСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Крылья Советов
 
